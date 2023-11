Ángel de Brito se negó a participar de "PH (Podemos Hablar): "No me gusta ir..."

"PH (Podemos Hablar)" no para de estar en el foco de las polémicas. Primero, el escandaloso momento que se vivió con L-Gante, a raíz de una picante pregunta sobre Wanda Nara. Anteriormente, el problema fue con Andrea Rincón por su pelea con Belén Francese. En las últimas horas, el periodista Ángel de Brito se negó a participar del programa que conduce Andy Kusnetzoff y explicó los motivos en sus redes sociales.



A través de su cuenta de Instagram, el jurado del "Bailando 2023" puso el cajón de preguntas en sus historias y un seguidor le consultó: "¿Por qué no irías a PH?". Ángel, sin dudar, contestó: “No me gusta ir de invitado. Estoy todo el día en la tele. Y no me gusta contar anécdotas”. Esta declaración da por sentado que no se verá al conductor de "LAM" charlando en el ciclo de Telefe.

Andy, que ya tiene a los invitados confirmados para este sábado 4 de noviembre, habló sobre la negativa del periodista. En aquella ocasión le consultaron sobre algún tipo de reclamo que le haría a de Brito por nunca acceder a su programa. Kusnetzoff se limitó a responder: “Cuando Ángel venga a PH, hablamos”.

