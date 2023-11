Nacho Elizalde hizo un comentario desubicado y Flor Jazmín Peña le puso los puntos: “Completamente machista”

Nacho Elizalde y Flor Jazmín Peña tuvieron un fuerte cruce esta mañana durante la transmisión de Nadie Dice Nada (LUZU TV), luego de que el influencer haya deslizado un comentario sobre el viaje laboral de Nico Occhiato y la bailarina a Estados Unidos. Si bien ambos negaron repetidamente los rumores de noviazgo, en el programa suelen hablar con humor sobre el tema. Sin embargo, la co-conductora sintió la necesidad de aclarar la situación y marcarle la cancha a su compañero.

Mientras Peña hablaba sobre sus relaciones con los hombres e insistía en “no confiar en ellos”, Nacho Elizalde disparó: “Hasta que te llevan a Miami”, en referencia a uno de los últimos viajes que ella realizó con Occhiato.

Ante el desconcierto, la bailarina reaccionó ofendida: “Es completamente machista el comentario. O sea, ¿yo solo fui a Miami porque se supone que él me quiere cog...?”. Por su parte, Elizalde se defendió e intentó explicar su punto: “No confiás en los varones hasta que te llevan a Miami”.

“No entiendo, yo fui a trabajar a Miami”, le respondió Flor. En el estudio, varios de sus compañeros y productores la apoyaron. “Es medio raro”, reconoció Nico Occhiato.

Furiosa, la co-conductora explicó por qué le hirió ese comentario y remarcó que se trató pura y exclusivamente de un viaje laboral. “Es re fuera de lugar, yo llevo tres años trabajando acá. Vivimos trabajando. Fuimos a hacer una nota. O sea, que se reduzca todo a que me fui a cog... con Nico Occhiato no me gusta”, insistió.

El conductor de Nadie Dice Nada (LUZU TV), Nico Occhiato, intentó mediar en la situación y explicó a los oyentes que se trata de una situación que puede ocurrir en cualquier grupo de personas. “También está bueno aclararlo porque si me callo y me río (ante el comentario) queda feo. No me gusta el lugar en el que me pone”, coincidió Flor.

Fuente: TN