Por qué Estelita, la ex de Luis Ventura, odia a Jorge Rial

En el mundo del espectáculo, hay enemistades de larga data, que muchas veces uno nunca sabe de donde surgieron. Y si hay una que tiene muchos años es la de Estelita Muñoz, ex esposa de Luis Ventura, y Jorge Rial.

Hace tiempo, en una entrevista en LAM, Estelita Muñoz comenzó por expresar su escepticismo hacia Jorge Rial: "Nunca le creí nada, siempre sentí que el cariño que había de un lado, no era recíproco. Es mala persona y sabía que algún día se le iba a caer la máscara. Jamás tuve una discusión pero no me caía bien".



Estelita Muñoz continuó, sugiriendo que la relación entre Jorge Rial y D'Auro estaba basada en intereses personales y económicos: "Me parece que toda la relación era de aprovechamiento, de '¿qué te puedo sacar?'".

La ex esposa de Luis Ventura también arrojó luz sobre la vida marital de Jorge Rial y D'Auro, alegando que carecía de amor genuino: "No había amor en esa pareja. Tenían dinero, mucho, pero les faltaba todo lo demás. Además, en ese matrimonio, nunca hubo intención de ser madre o padre, quizás Silvia tenía problemas y quizás aparecía ahí lo de la adopción".

Muñoz hizo hincapié en la falta de entusiasmo en la vida de la pareja, recordando eventos aburridos y su repentina desaparición de su propia boda: "Eran aburridos, no tenían alegría. Iban a los cumpleaños y se iban temprano, de su propio casamiento desaparecieron a las tres de la mañana".

Además, la periodista expresó su preocupación por la falta de afecto de Rial y D'Auro hacia sus hijas, Morena y Rocío: "Cariño de padres a las nenas no hubo de ninguna de los dos. Nunca vi una palabra de aliento o de cariño".

Finalmente, Estelita opinó sobre por qué las hijas decidieron alejarse de Silvia y quedarse con Rial: "Yo siento que cuando se separaron, las nenas eran adolescentes y el padre les ofrecía todo, incluso dejar de estudiar para irse de vacaciones a Europa. Silvia, en ese sentido, era muy estricta. Esa diferencia, hizo que se inclinaran por el padre".

