Diana Mondino dice que hay “una campaña muy sucia” y reitera que “no hubo ningún acuerdo” entre Milei, Macri y Bullrich

Diana Mondino es una reconocida economista, diputada nacional electa por La Libertad Avanza, futura canciller si Javier Milei le gana el balotaje a Sergio Massa, y una de las pocas voces de ese grupo político que habla en medio de este tramo decisivo de la campaña. A dos semanas de la segunda vuelta, la dirigente habla de un enrarecimiento de la previa electoral, del motivo y los objetivos del acercamiento con Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y redobla las críticas contra el gobierno y, sobre todo, la conducción económica.

Trata de dejar atrás la polémica por sus dichos en torno a la donación de órganos y el matrimonio igualitario y asegura que hubo “una tergiversación” de sus palabras. En una entrevista con Infobae, Mondino evita esa controversia y advierte que se aproxima ”una elección binaria: de un lado está un candidato que representa la continuidad de un modelo decadente que sólo beneficia a la clase política y sus amigos; y del otro lado estamos los que defendemos las ideas de la libertad”.

En esa línea la diputada electa rechazó que La Libertad Avanza pueda ser un peligro para la democracia. “Se pretende aterrorizar a la población diciendo eso. Son cosas distintas. Nuestra propuesta es volver a abrazar las ideas de Juan Bautista Alberdi. Más democrático que eso no hay. Del otro lado tenés una fuerza política que tilda de nazi a todos sus opositores”, afirmó.

Diana Mondino abordó las causas y consecuencias que tuvo en la política el acercamiento entre Milei, Macri, Patricia Bullrich y un sector de Juntos por el Cambio. Negó que el denominado pacto de Acassuso -por la localidad de la casa del ex presidente, donde se reunieron- tenga más implicancias que el apoyo de la fórmula que quedó fuera de la segunda vuelta a uno de los competidores.

“No hubo ningún acuerdo. De hecho la propia Patricia dijo que sería soberbio de su parte querer imponernos un programa a nosotros que entramos al balotaje”, afirmó.

-Usted habla de tergiversación ¿cree que los medios están tratando a Milei y a usted peor que antes?

Es impresionante la tergiversación, por no decir mentiras, que hubo en estos días. En realidad no es nada nuevo... es una campaña muy sucia. Estando los audios o videos disponibles, no entiendo cómo alguien puede interpretarlos en forma tan absurda y malintencionada. Es más, se tarda más en leer esas noticias falsas que en ver los videos completos.

Como no hay propuestas concretas de Massa, la situación económica es evidentemente pésima y todo se está derrumbando a pasos agigantados, intentan desviar la atención con interpretaciones o noticias inventadas que son ridículas.

-Es una de las voces más importantes de La Libertad Avanza. Nos puede explicar el acuerdo con Macri y Bullrich qué alcance tiene y, sobre todo, qué alcance no tiene.

No hay un acuerdo. Patricia primero y luego otros dirigentes de JxC, incluido Macri, expresaron su apoyo por nuestro espacio, como ocurre en muchos países donde una tercera fuerza queda fuera del balotaje y expresa su apoyo a una de las dos fuerzas que van a competir.

-Pero Macri y Bullrich leyeron 11 puntos que supuestamente eran parte de ese acuerdo. ¿Qué sentido tienen esos 11 puntos? ¿Los va a respetar Milei si llega a la Presidencia?

Repito. No hubo ningún acuerdo. De hecho la propia Patricia dijo que sería soberbio de su parte querer imponernos un programa a nosotros que entramos al balotaje. Dicho eso, tenemos muchas coincidencias en que la Argentina necesita reformas estructurales para cambiar esta realidad decadente que sufrimos hace décadas.

-En concreto ¿sigue en pie la idea de dolarización? ¿El cierre del Banco Central? ¿O van a hacer gradual el plan original?

La dolarización es la mejor solución para nuestro problema actual. Mientras siga habiendo posibilidad de emitir dinero sin que aumente la producción, tendremos inflación. Tengamos en cuenta que en muchos países, incluidos varios latinoamericanos, la inflación es un tema superado. Aquí no hemos logrado eliminar el déficit fiscal y para colmo se financia con emisión. Cuanto más rápido logremos eliminar la emisión, más rápido desaparecerá la inflación. Muchos países tienen una disciplina que los políticos argentinos, al menos hasta ahora, han mostrado muy pocas veces.

-En intervenciones públicas y entrevistas, Milei fue muy crítico de la educación pública y la salud pública. ¿Cambió de opinión?

No es cierto. Criticó el estado actual de la salud y educación pública, pero NO el concepto... ¡Por favor poné NO en mayúsculas! (se ríe).

Una cosa es describir la pésima situación o el deterioro con respecto a lo que alguna vez fue, y otra es explicar que hay que mejorar ¡mucho y rápido! Ojalá podamos pronto tener más opciones para los alumnos y profesores y médicos y también mejorar la financiación.

Que quede claro: continuará la salud y la educación pública y pronto será mucho mejor.

-Por momentos pareciera que imperara en este tramo de la campaña el famoso “teorema de Baglini”, de ser más conservadores. ¿Es un error pensarlo de ese modo?

La Libertad Avanza y Javier Milei en particular hicieron toda su campaña sin recursos económicos. Con ideas claras, contundencia en el mensaje, mostrando las ventajas de la libertad y lo inútil que es llenar de regulaciones y controles y prohibiciones un país. Ha logrado que se preste atención a ideas que en cualquier lugar del mundo son simple sentido común. La composición del Congreso ya se definió en la elección del 22 de octubre. En el balotaje los argentinos votaremos un presidente y Javier ya está mostrando que puede ser presidente de todos los argentinos.

-¿Qué piensa de la UCR y esta posición tan crítica que plantearon en contra de Javier Milei?

No creo que sea así. A lo sumo habrá algún dirigente por ahí, pero no es algo general. Al contrario. La realidad es que todos los argentinos, dirigentes políticos, empresarios, periodistas o ciudadanos tenemos que preguntarnos si queremos ser cómplices de la continuidad que representa el “súper ministro Massa” o si queremos ayudar a construir un cambio. Después cada uno vera dónde está parado.

-¿Cuál es el argumento más fuerte para convocar y convencer a los que dudan de las ideas y propuestas de La Libertad Avanza?

Esta elección es binaria. De un lado está un candidato que representa la continuidad de un modelo decadente que sólo beneficia a la clase política y sus amigos. Del otro lado estamos los que defendemos las ideas de la libertad. Simplemente usamos el sentido común. Creemos que bajar impuestos, eliminar prohibiciones y permitir trabajar son la clave para salir de la decadencia histórica de la Argentina. Creemos que seguir con los mismos de siempre y las recetas que nos trajeron hasta aquí son una certeza de seguir cayendo. Es hora de empezar a aplicar las reglas y las políticas que permitieron crecer y desarrollarse a los países. La receta ya está escrita y no es otra cosa que nuestra Constitución Nacional.

-¿Son conscientes de que hay un sector de la sociedad que los identifica como un peligro para la democracia?

No. Creemos que hay un sector político que pretende aterrorizar a la población diciendo eso. Son cosas distintas. Nuestra propuesta es volver a abrazar las ideas de Juan Bautista Alberdi. Más democrático que eso no hay.

Del otro lado tenés una fuerza política que tilda de nazi a todos sus opositores, que quiere intervenir la Justicia, amedrentar a los medios de comunicación, avasallar a sus adversarios políticos. Se vanaglorian de tener “estructura” para literalmente robar votos y promueven un feriado el día después de la votación para que vote la menor cantidad de gente posible. Decime vos quién es democrático y quién no.

-Hay una agenda que no siempre aparece en la campaña. ¿Qué piensa sobre el medio ambiente y la agenda ecológica?

Es una de las grandes fortalezas que tiene Argentina. Podemos contribuir con el planeta en reducir la huella de carbono, que suena difícil pero que en realidad se basa en el proceso de fotosíntesis que aprendimos en la escuela primaria. Tenemos una matriz energética muy limpia y estamos en condiciones de avanzar aún más incorporando energías renovables en cuanto se logre un esquema regulatorio energético más razonable.

-Otro aspecto importante es el tema de la mujer. Hablo con usted, la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, es mujer. ¿Por qué cree que aparece la idea de que Milei tiene actitudes misóginas o que las mujeres no se sienten representadas por La Libertad Avanza?

¿De dónde sale lo de misógino? Es imposible que sea una idea generalizada. Los otros días lo escuché por primera vez, no lo entiendo y es evidente que no es así. Somos muchas las mujeres que trabajamos en los equipos de La Libertad Avanza. Basta de repetir inventos.

-Cuáles son las urgencias que cree usted debe atender si efectivamente es designada canciller. O para no hablar de una decisión que es de Milei, ¿cómo observa el estado actual de la diplomacia argentina?

La diplomacia argentina tuvo una gran trayectoria, tiene experiencia y necesita una orientación clara. Si se fijan objetivos y se brindan los recursos, no me cabe duda que se pueden lograr grandes avances. Argentina necesita vincularse más y mejor con el mundo. Valores como democracia, derechos humanos, libertad, respeto al derecho internacional y lucha contra el terrorismo, son las bases para progresar y lograr un desarrollo armonioso.

-En ese sentido ¿qué objetivos prioritarios tendría si fuera designada Canciller?

Necesitamos un nuevo paradigma que atraiga inversiones y genere trabajo productivo a nuestros jóvenes, que amplíe las exportaciones, para lo cual también hay que permitir importar. Un tema al que no se le suele prestar atención es la importancia de promover los valores e intereses de nuestro país, tal como dice nuestra Constitución Nacional. Tenemos la enorme ventaja de estar libres de conflictos bélicos en un mundo que está muy convulsionado.

-¿Como serán las relaciones con Estados Unidos, China, Rusia e incluso Brasil?

Argentina tendrá relaciones armoniosas con la mayor cantidad de países posibles. ¡No te olvides de Europa, por ejemplo! (se ríe). Seremos una democracia liberal e intentaremos poder avanzar en múltiples temas, que muchas veces pareciera que se quedan en el tintero. Me refiero a los temas que a veces se consideran “soft power” como Innovación, Ciencia y Tecnología, y Cultura.

En los últimos cuatro años hemos asistido a una masiva emigración de argentinos y junto con ellos se fueron también empresas, empresarios e inversiones extranjeras. Queremos que vuelvan. Queremos devolverles sus sueños y esperanzas. Queremos que Argentina vuelva a ser una tierra de paz y prosperidad.

-Le pido una reflexión sobre el momento actual y la herencia que deja la gestión de Massa en el Ministerio de Economía.

Este gobierno de Massa deja una herencia más pesada que la que cualquiera hubiera podido imaginar. Especialmente en lo social, que creo que es lo más importante. Todos vemos que hay una angustiosa inseguridad, tremendas dificultades para conseguir turnos médicos o remedios, un sistema educativo muy deteriorado, arbitrariedad para dar o no aumentos en jubilaciones, y sigue la lista de problemas.

Desde el punto de vista económico, estamos en una situación de crisis con muchísima más inflación que cuando asumió, menor producción, menor empleo y paupérrimos salarios. Creo que no hace falta decir que es una pésima gestión.

La peor herencia económica son las regulaciones que han generado precios atrasados y distorsionados de muchísimos productos. Ese reacomodamiento inevitablemente generará aumentos de costos. El caso más obvio es el del dólar y los combustibles, pero no son los únicos. Ya vimos los faltantes de nafta e insumos. Faltan dólares para importar componentes imprescindibles para el funcionamiento del sistema productivo local. Ni siquiera es fácil exportar. La situación es grave y muy difícil de solucionar.

-La del final, a propósito del acuerdo o el apoyo incondicional que les brindó en el balotaje, ¿si gana, va a gobernar Milei o va a gobernar Macri? ¿Vuelve el doble comando?

Obvio que va a gobernar Milei, no me cabe ninguna duda. Somos muchos y seremos aún más los que abrazamos las ideas de la libertad.

* Para www.infobae.com