Marcelo Tinelli sorprendió a su hija Cande y le dijo que quiere ser abuelo: “¿Tenés planes de ser mamá?”

Este miércoles por la noche, al aire del Bailando 2023 (América), Marcelo Tinelli sorprendió a su hija Candelaria comentándole que quiere ser abuelo.



Todo se dio a raíz de que Cande Ruggeri, que bailó la salsa de a tres con Brian Sarmiento y Soledad Bayona, fue mamá hace poco.

“Ser abuelo debe ser algo hermoso en la vida. Ojalá algún día me toque a mí porque sería maravilloso”, lanzó el conductor. “Ahora se casa Cande, por ahí...”, le contestó la hija de Oscar Ruggeri.

“¿Te molestaría que te dijeran ‘abu’?”, le preguntó la hija de Oscar Ruggeri. “No, al contrario, me encantaría”, dijo Tinelli. “¡Se mata!”, acotó entre risas Candelaria.

El conductor le preguntó a su hija si tenía planeado ser mamá y quiso saber una fecha estimada: “¿En qué tiempo más o menos?”. “No sé, después del casamiento, capaz”, le contestó la artista, sorprendiéndolo por completo.

Tras idas y vueltas, se casan Candelaria Tinelli y Coti Sorokin: el inesperado lugar elegido para la boda

El 13 de octubre, al aire de LAM (América), Ángel de Brito anunció que Candelaria Tinelli y Coti Sorokin se van a casar. Vale recordar que la pareja enfrentó varias crisis y hasta llegaron a estar separados por algunos meses a principios de este año.

Después de un largo enigmático, Maite Peñoñori dio la información y luego el conductor del programa de chimentos dijo que en la semana habló con la hija de Marcelo Tinelli y se lo confirmó.

El periodista de espectáculos reveló que “Lelé” y el artista se casarán en marzo, en Punta del Este, donde “El Cabezón” tiene una casa.

“Cande se me hizo medio la sota primero. Le dije ‘mirá que lo tenemos muy confirmado’ y ahí me dijo que sí. ‘Lo estamos planeando tranquilos’, para marzo, me dijo”, sumó de Brito sobre cómo la influencer le confirmó la noticia.

Yanina Latorre aseguró que no le tiene fe a la pareja y hasta puso en duda que sigan juntos para la fecha en la que será la boda. “Él es muy celoso, tóxico, no la deja juntarse con las amigas... una vez la había dejado encerrada en el departamento para que no saliera”, lanzó.

Por último, la panelista indicó que a algunos familiares de Cande no les caerá bien la noticia: “A Mica esto no le va a gustar. A Sole (Aquino) no sé, pero a Mica no”.

Con informacion de Todo Noticias.