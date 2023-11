La furiosa reacción de Flor de la V por la llegada de Taylor Swift a la Argentina

Pasada la efervescencia de la llegada de Taylor Swift a la Argentina en horas de la tarde de este miércoles, la conductora Flor de la V cuestionó fuertemente dos temas que no pasó por alto: el engorroso operativo de seguridad que rodeaba a la cantante y su polémica salida del aeropuerto cubierta con un paraguas. Si bien el recurso fue usado para evitar fotos y videos, la cantante también decepcionó a varios fans que la esperaron por horas en las inmediaciones.



Por esta razón, en el ciclo de Intrusos (América), la mediática criticó el “divismo” de la norteamericana. “¿Hay necesidad de semejante circo? Me pareció un montón. Me parece de cuarta, me parece que terminan siendo desagradecidos”, opinó Flor visiblemente indignada y siguió: “Me pongo en la piel de cualquier mamá o papá que pagó la entrada para sus hijos y decís ‘¿y a esta qué le pasa?’”.

Aunque “Pampito” quiso contextualizar que las razones de la artista respondían a meros protocolos para garantizar su protección en un país que no conoce, el argumento encendió aún más a la presentadora. “¿Perdón? ¿A dónde está yendo, a la Franja de Gaza? ¿Qué somos nosotros? ¿Estamos esperando con el arco y la flecha para acribillarla?”, discutió ella.

Fuente: TN