Una transición que por ahora viene bien

“Es un proceso que se sostiene metódicamente semana a semana. Los rafaelinos lo valoran porque estamos generando los entendimientos básicos en el cambio de gobierno”, afirmó el presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, tras el nuevo encuentro de la Mesa de Transición que se llevó a cabo el lunes pasado en el despacho de Intendencia, en el quinto piso del edificio municipal.

En forma tardía, el Departamento Ejecutivo informó que la semana pasada continuó el proceso de transición entre las dos gestiones, esta vez enfocando el trabajo sobre áreas específicas. En la reunión participaron el intendente Luis Castellano; el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo; el fiscal municipal, Daniel Fruttero; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero y el concejal Juan Senn, en tanto que en representación de la nueva gestión asistieron Bottero; Silvina Imperiale e Iván Viotti, hermano del intendente electo, Leonardo Viotti, quien recién regresó a Rafaela el último fin de semana tras dos semanas de vacaciones.

En esta oportunidad fueron convocados la secretaria de Ambiente y Movilidad, Paz Caruso; y el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti con el objetivo de abordar cuestiones particulares de ambas áreas. Una vez finalizado el encuentro, Lombardo explicó que con los dos funcionarios “hemos podido conversar cuestiones que tienen que ver con situaciones que, según prevemos desde el Ejecutivo, van a tener una continuidad después del 10 de diciembre”.

Además, Lombardo dijo que “en la búsqueda de realizar un proceso ordenado, acordamos con el equipo de transición de Leo Viotti, decisiones que permiten continuar con un esquema para el desarrollo de la gestión actual y el inicio de la nueva”. Asimismo, se complementaron una serie de informaciones contempladas en el marco de la Ordenanza que regula este proceso de transición. En este sentido, “se aportó el listado de locadores de servicio del municipio, el listado de bienes inmuebles y los procesos judiciales vigentes, también hablamos de licitaciones y renovación de algunos contratos específicos”, agregó el Jefe de Gabinete.

Por último, Lombardo anticipó que, a partir de lo que se acordó en la Mesa de Transición, “ahora estaremos convocando a representantes del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) y de la Asociación de Personal Jerarquizado (APJ) a partir de sendas notas que nos acercaron y les daremos la participación en una reunión para que puedan plantear cuestiones que consideren necesarias”.

Por su parte, Bottero señaló que la transición es un proceso que “se sostiene metódicamente semana a semana, los rafaelinos lo valoran porque estamos generando los entendimientos básicos en el cambio de gobierno”. “La ciudad está por sobre todo. En nuestro caso, a pocos días de hacernos cargo, necesitamos información y saberes de la gestión que finaliza su mandato, y en esto estamos trabajando. En esta reunión en particular, hemos realizado una serie de pedidos y entregamos requerimientos puntuales de Secretarías y Subsecretarías, más allá de generalidades que nos han ido aportando”, aclaró.

Por último, Bottero planteó la posibilidad de que algunos funcionarios de la nueva gestión puedan acercarse a ciertos lugares de trabajo descentralizados “donde va a ser importante que conozcan a los actores, empleados, directores y el lugar físico". "En unos días estaremos yendo", adelantó.

Más allá de las coincidencias, fuentes del nuevo equipo de gobierno de Viotti deslizaron que la semana pasada hubo "suspensión" de reuniones entre secretarios de la actual gestión y aquellos que asumirán en diciembre, a la vez que advirtieron que "en algunos casos la entrega de información va más lento de lo que pretendemos".

Encima esta semana no será fácil coordinar agendas: hoy el Municipio permanecerá cerrado por la celebración del Día del Empleado Municipal y Comunal, que si bien fue el miércoles pasado se acordó trasladarlo a este lunes. Y el miércoles es un día no laborable para la administración pública provincial y municipal debido a la conmemoración de la fundación de la ciudad de Santa Fe -es optativo para el comercio, la industria y la banca-.

Como solo hay tres días hábiles, no pocos empleados municipales pidieron días de vacaciones para quedarse en casa toda la semana y sumar además a su descanso el fin de semana largo del balotaje.

Mientras tanto, Viotti se reintegra esta semana al Concejo tras sus vacaciones, teniendo en cuenta que en el verano no se tomará licencia. Y uno de los temas comunes de pasillo es si realmente tenía los equipos para hacerse cargo de la gestión, tal lo afirmaba durante la campaña. Esto a partir de varias respuestas negativas que cosechó en las últimas semanas a sus gestiones para sumar a profesionales, varios de ellos que hoy se desempeñan en el ámbito privado, a su gabinete. Todos nombres que ya manejan en el PJ, donde con sonrisa pícara repiten en voz baja: "Al final no tenía tanto equipo".

