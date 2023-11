Silvia Süller atraviesa su peor momento económico y le hará una millonaria demanda a Fátima Florez: el motivo

Silvia Süller está atravesando un momento muy difícil. Días atrás sufrió un accidente doméstico y los dolores que padece en uno de los brazos y el hombro son insoportables. Sin embargo, eso no le impidió poner manos a la obra para iniciarle acciones legales a una famosa. Irá contra Fátima Florez, quien la imita en los programas de TV y sus obras de teatro.

“Hace un uso indebido de la imagen. Ella está en una situación económica, no digo vulnerable, pero no es la Silvia de antaño. Vive austeramente, y la verdad que le da celos cuando ve a Fátima imitarla, y hacerse millonaria a costa suya”, explicó el periodista Diego Esteves en el ciclo A la Tarde (América).

A la querida mediática le indignaría que Fátima pasó de vivir en un dos ambientes a un mega departamento en Palermo, sobre la avenida Coronel Díaz. “También la demanda por daños y perjuicios, pero todavía no se cuantificó”, cerró el panelista, que habló con ella en las últimas horas.

Fátima Florez: entre la demanda de Silvia Süller y la posibilidad de convertirse en primera dama

La comediante vive una semana de muchas revoluciones. Mientras acompaña a Javier Milei en la recta final por el camino a la presidencia, se enteró de que Silvia Süller la demandará por imitarla en sus obras de teatro.

Por ahora, Fátima no se pronunció al respecto, ya que todas sus energías están concentradas en su novio, que el domingo podría vencer a Sergio Massa en el balotaje y convertirse en la persona que gobierne la Argentina durante los próximos cuatro años.

En una reciente entrevista con Yuyito González, el líder de La Libertad Avanza reconoció que ya tomó una importante decisión sobre su pareja en caso de asumir el 10 de diciembre. “Estoy de novio con una mujer maravillosa. No somos celosos. Es muy divertida e inteligente. Tiene un humor rápido y explosivo. Cuando aparecen encuestas donde ando bien tratan de atacarme de distintos lados. Buscan desestabilizarme metiéndose en mi pareja y generan mentiras. Ella está comprometida con su actividad y seguirá con eso independientemente de si me toca ser presidente o no. Me parece importante. Yo creo que ella tiene que seguir haciendo su vida profesional, no tiene que relegar su éxito por nada ni nadie. Es una persona que trabaja muchísimo, que su éxito lo construyó en base a muchísimo esfuerzo. Sería una atrocidad que deje de hacer un trabajo tan maravilloso. Quiero que siga con su trabajo”, sostuvo.

Con informacion de Todo Noticias.