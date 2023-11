Scaloni fue autocrítico tras la derrota de Argentina ante Uruguay: "Hoy quedó demostrado"

None

La Selección Argentina no pudo con Uruguay y cayó por 2 a 0 en La Bombonera, debido a los goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez, por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial del 2026, cortando así una racha de 14 partidos sin conocer la derrota.

Una vez finalizado el encuentro, tal como marca el protocolo de la CONMEBOL, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, habló con los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al rendimiento de sus dirigidos, así como también palpitó el duelo contra Brasil.

“Este equipo se categoriza por ser un equipo. Es inutil pensar que fue por uno u otro, no tiene ningún sentido. Acá pierde o gana el equipo. Creo que hay veces que hay que darle méritos al rival. No por ser campeones del mundo pensamos que no vamos a perder nunca, el rival juega y hoy quedó demostrado”, comenzó analizando al ser consultado sobre bajos niveles de algunos jugadores puntuales

Y agregó, siendo autocrítico: “Creo que ellos fueron mejores. Es la realidad. Nosotros no estuvimos en el partido. El rival juega y hay que felicitarlo. Uruguay hizo prácticamente lo que habíamos visto. No estuvimos finos, la mayoría de las situaciones fueron de pérdidas nuestras y contragolpes. Cuando no estás fino, con buenos jugadores en contra pasan estas cosas”.

Fuente: bolavip