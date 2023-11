Los fans de Taylor Swift podrán vivir una experiencia única en un crucero: cuánto cuesta y desde dónde sale

La fiebre por Taylor Swift crece cada vez más, y esto quedó más que claro durante su reciente gira mundial The Eras Tour. El próximo año, los swifties podrán vivir una experiencia única en un crucero con la temática de su artista favorita.



La propuesta fue lanzada por la agencia de viajes Marvelous Mouse Travels, desde donde ofrecen a los fanáticos de la cantante la posibilidad de navegar durante cuatro noches en un paseo por las Bahamas llamado “In My Cruise Era… Allure of the Seas”. El mismo zarpará el 21 de octubre de 2024.



Cómo es el crucero exclusivo para los fanáticos de Taylor Swift

El crucero pertenece a Royal Caribbean y cuenta con un parque acuático y distintos juegos. Además, posee un espacio especial para que los fans disfruten de un karaoke con sus canciones favoritas de la artista y para que intercambien friendship bracelets’.

Pero eso no es todo, sino que también podrán disfrutar de una trivia para poner a prueba sus conocimientos y disfrutar de una fiesta, como de una temática con el vestuario específico de cada era de Taylor.

Cuánto cuesta el crucero exclusivo para los fanáticos de Taylor Swift

Los precios que ofrece la agencia de viajes van variando dependiendo las comodidades y de acuerdo a la capacidad de cada una de las habitaciones.

El costo para dos personas es de US$1573

Las habitaciones con vista al mar valen US$1967

Aquellas con balcón al interior del crucero salen US$1851, aunque estas ya no cuentan con disponibilidad

Desde el sitio oficial explicaron: “La propina automática del servicio es de US$16 por persona, por día, para huéspedes en Junior Suites e inferiores”. “Como una forma de recompensar a los miembros de la tripulación por su excelente servicio, las propinas se comparten entre el personal de comedor, bar y servicios culinarios, los asistentes de camarote y otros equipos de servicios del hotel”, completó.

Además, precisaron que el precio incluye alojamiento en camarotes, cena en el comedor principal todas las noches, así como opciones adicionales de buffet y a la carta en todo el barco.

Cuáles serán los puertos de escala

Primer día: salida desde el Puerto de Miami

Segundo día: En Coco Cay

Tercer día: Nasáu, Bahamas

Cuarto día: Disfrute en el mar

Quinto día: Llegada al Puerto de Miami

Fuente: TN