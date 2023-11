La fuerte amenaza de Luis Ventura a Jorge Rial sobre uno de sus grandes secretos: "Vos me dijiste que..."

Desde que Jorge Rial tuvo aquel momento fatídico de salud y en donde casi pierde su vida en Colombia tras sufrir un infarto, su visión de cómo transitar sus días cambió plenamente. Sin embargo, hay un escándalo del que no se puede despegar y es el de su hija Morena.

La joven influencer hace unos días reveló que sufrió un robo millonario y el conductor apenas se refirió a ello. Aunque existió un contacto entre padre e hija, no hubo una gran resolución de su parte y el propio Rial aseguró que mantienen una “distancia necesaria”.

Pero alguien que siempre defendió a Morena y se mostró de su lado, es Luis Ventura, quien una vez más volvió a cargar contra su ex amigo. Intentando hacer recapacitar a Jorge en su rol de papá, le hizo una fuerte advertencia que no pasó por alto.



“Jorge, ya que soy tan amigo tuyo, ¿te puedo hacer un pedido público? Porque una vez vos me dijiste que cuidara a tus hijas, te quiero pedir por Morena y por tu nieto Francesco, comprales una casa. Ponela a nombre tuyo. Y si no te gusta la casa te queda, pero dale un techo a tu familia, no te vayas y te laves las manos dos meses para afuera”, comentó Ventura.

CONTUNDENTE ADVERTENCIA DE VETURA A JORGE RIAL

El panelista de A la Tarde, que en su momento puso a disposición de Morena un departamento de él ubicado en la zona de Lanús, volvió a apoyar públicamente a la hija de Rial. Pero lo que más llamó la atención, es que decidió tocar un tema muy personal.



Entre varios de los conflictos que tuvieron Luis y Jorge en su pasado, los cuales a día de hoy los mantienen muy enemistados, fueron algunas diferencias y desentendimientos económicos. Esto es algo que el conductor de Secretos Vertederos expuso más de una vez, y que ahora aprovechó para incomodar a su colega.

“La guita vos la tenés. Si te olvidaste donde la tenés, yo te puedo decir dónde la tenés. Comprale una casita, la propiedad te queda, los impuestos se pagan, y tu hija y tu nieto van a tener un techo”, lanzó Ventura, enojado por cómo reaccionó Rial ante el mal momento que vivió su hija.

Fuente: Pronto