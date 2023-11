Marina Calabró rechazó ser la vocera presidencial de Javier Milei

La periodista Marina Calabró fue convocada por La Libertad Avanza para ser la vocera presidencial de Javier Milei cuando asuma el próximo 10 de diciembre, pero rechazó la propuesta y decidió continuar con su tarea en radio y televisión.

Sin explicar de qué estaba hablando, Jorge Lanata le preguntó a su compañera de Lanata sin Filtro "¿Vas a agarrar?".

Pero Marina con su respuesta dio a entender que no estaba dispuesta a ocupar el lugar que hoy tiene Gabriela Cerruti.

"Lanata, yo sé que si su intención es liberarse de mí. Usted va a tener que seguir aguantando. La vida es así. A veces se gana y a veces se pierde", respondió Calabró, entre risas.

"No agarra entonces. ¿Sabe qué pasa? Nosotros ya metimos dos diputados y una primera dama. Metimos a Marcela Pagano, a Martín Tetaz y a Fátima Florez. Entonces, podríamos meter también una nueva portavoz. Pero bueno, acá me están diciendo que no", dijo Lanata, ya poniéndole nombre a la propuesta.

El primero en hablar del tema fue Eduardo Feinmann al contar que "una mujer muy conocida recibió un llamado del presidente electo y de Karina Milei el domingo a la noche, cerca de la madrugada, y el lunes a la mañana. Ella dijo: ´Dejame pensarlo´.

Habría hecho algunas llamadas a gente amiga para preguntarle ´¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué hago, acepto o no acepto la vocería del presidente Milei?´".

Después llegó la confirmación por parte de Ángel de Brito: "Marina Calabró rechazó la propuesta de ser vocera presidencial de Milei. Ayer -por el lunes-, se reunió post LAM para agradecer y rechazar la propuesta".

Marina Calabró fue la periodista que confirmó la relación entre Javier Milei y Fátima Florez, tras las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La periodista y el presidente electo se conocen hace más de 20 años, ya que estudiaron juntos en ESEADE y nunca perdieron el diálogo.

Ella es licenciada en Ciencias Políticas, aunque enfocó su carrera en el mundo de los medios de comunicacion, un espacio que conoce desde muy chica por acompañar a su padre, el recordado humorista Juan Carlos Calabró.

Según trascendió, después de haber pasado por LAM (lunes a viernes a las 20, por América TV), Calabró se reunió con Milei y le agradeció la propuesta, pero la rechazó.

Fue el conductor del programa, Ángel de Brito, quien contó a través de X (antes, Twitter) la propuesta que recibió la periodista y su respuesta.

"Marina Calabró rechazó la propuesta de ser vocera presidencial de #Milei Ayer, se reunió post #LAM para agradecer y rechazar la propuesta", escribió el conductor de LAM junto a una foto de la periodista tras la visita que ella hizo al mencionado ciclo este lunes.

Por otra parte, Eduardo Feinmann contó que fue Karina Milei quien le ofreció a Calabró la propuesta de ser vocera presidencial. El conductor de LN+ dijo que la periodista necesitaba pensar el pedido del presidente electo, aunque finalmente la rechazó.

Fuente: La Nacion