Es hora que Viotti presente formalmente su gabinete

El cambio de gobierno en Rafaela está a la vuelta de la esquina, ya no queda nada y finalmente Rafaela luego de muchísimos años va a cambiar de signo político y por primera vez desde principios de la década del 90 del siglo pasado el radicalismo vuelve a ser gobierno. En todo este tiempo el peronismo hizo de las suyas y gobernó a discreción y en algunos casos manejando la ciudad a lo "patrón de estancia". Ese tiempo se terminó y Leonardo Viotti asumirá una gran responsabilidad, una tarea para nada fácil y deberá demostrar que está capacitado para ejercer el cargo que los rafaelinos en su gran mayoría le confiaron. Su juventud para nada es un impedimento, a lo largo de muchos años se preparó para el cargo, ahora tendrá que demostrarlo: "En la cancha se ven los pingos dice el dicho popular".

Hace un tiempo R24N adelantó que a Viotti se le hacia difícil conformar el gabinete, algunos se enojaron y lo desmintieron contrastando con la información que disponíamos. A nosotros nos llegaban a diario comentarios absolutamente chequeados que muchos de los ofrecimientos eran rechazados y que se tuvo que recurrir a un plan B, o bien a segundas líneas que estaban en el banco de suplentes.

Finalmente parecía, antes de que el futuro intendente se tomara una larguísimas vacaciones que "la cosa" se estaba encaminando y se dieron a conocer algunos nombres que van a acompañar a nuevo intendente en su gestión. Desde estás páginas elogiamos a muchos que integraban esa lista por sus cualidades personales y laborales, no obstante siempre faltaron algunos cargos de trascendencia para la ciudad como lo es la seguridad, nombre que aún formalmente no se conoce y que es de suma importancia, máxime por estos días en donde la ciudad vive una ola de inseguridad altamente peligrosa que no es abordada por Luis Castellano, un intendente en retirada y que en forma irresponsable, quizá exprofesamente, no se está ocupando de temas importantes que requieren de un tratamiento mucho más serio y responsable.

El peronismo y Castellano en particular deslizó que Viotti no tenía ningún equipo armado y que sus dichos en campaña eran falsos y meramente electoralistas. En los pasillos de la política de Rafaela se habla nuevamente que muchos de los ofrecimientos efectuados son rechazados y que hay áreas que no se pueden cubrir con las personas que a Viotti y a Bottero, un actor tan importante como el elegido intendente para este momento de Rafaela, les cuesta dar con los nombres adecuados.

Ya es hora de demostrar que no hay improvisación y que en las áreas principales los nombres ya están. Ya es hora de que todos sepamos quién va a ser el responsable de la seguridad en una ciudad que está siendo muy golpeada en las últimas semanas y que nadie hace nada para revertir esa situación, ni el que se va, gobernando hasta el último minuto de su mandato, ni el que viene demostrando certidumbre, equipo y un plan de trabajo serio y organizado.