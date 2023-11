Pullaro apuesta al diálogo para que Santa Fe no sea despojada de obras nacionales

Maximiliano Pullaro ratificó este jueves que trabajará como gobernador electo "teniendo un acompañamiento responsable de las políticas que se lleven adelante por parte del gobierno nacional". El futuro mandatario había participado este miércoles de la reunión con sus pares de Juntos por el Cambio; el cónclave derivó en un documento que promete contribuir a la gobernabilidad, pero con un "control" también de la gestión. En conferencia de prensa junto a sus futuros ministros de Gobierno y de la Producción, Pullaro aseguró que trabajarán "muchísimo para fortalecer los bloques parlamentarios de JxC para defender a nuestras provincias y sus recursos".

Obra Pública

Consultado sobre qué sucederá con la obra pública después de lo expresado en ese sentido por el presidente electo Javier Milei – "obra pública cero porque no tenemos plata"-, Pullaro dijo, en primer término, que "no está claro" aún qué es lo que se está planteando el futuro presidente, puesto que ha habido "diferentes posiciones" de funcionarios de la propia Libertad Avanza.

"Para nosotros, obviamente, las obras nacionales son muy importantes; más, en una provincia productiva como ésta que aporta muchísimo a la Nación. Vamos a continuar con las que se están llevando adelante y comenzadas por la gestión de Omar Perotti y que tienen diferente grado de ejecución. Y vamos a dialogar muchísimo para que esa obra pública siga llegando a la provincia. Porque tenemos obras en ejecución, pero necesitamos otras que hay que hacer como las rutas 33, 34, 11 y 9 que son de una gran prioridad porque están en pésimo estado y se necesita una acción rápida del gobierno nacional. En ese punto vamos a discutir y vamos a consensuar porque es fundamental; y para eso es importante la articulación que puedan tener los diez gobernadores con los bloques parlamentarios", insistió.

Pullaro prefirió, de todos modos, ser prudente hasta no conocer más precisiones sobre lo enunciado por Milei respecto del tema. "Hasta que las medidas no se concreten, es en vano entrar en discusión. Hay cosas que tienen que ver con la finanzas del Estado nacional, que el kirchnerismo lo ha dejado quebrado por una forma de entender la distribución de los recursos en un país donde las provincias productivas como Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos aportamos muchísimo pero todos esos recursos se terminaron volcando al conurbano bonaerense. Este modelo tiene que cambiar porque dejó 40% de pobres y un déficit fiscal insostenible. A ese déficit hay que atacarlo con un Estado más eficiente y con un achique, pero vamos a esperar las medidas para tomar posiciones", expresó.

Salarios

Consultado por El Litoral respecto de si están garantizados salarios y jubilaciones en la provincia puesto que también se vería afectada la coparticipación, Pullaro aclaró que "Santa Fe no ha sido de las jurisdicciones más beneficiadas por el reparto de la caja del orden nacional". "Nosotros tenemos unas pocas obras que está llevando adelante en este momento el Gobierno Nacional en la provincia; les diría que son contadas con los dedos de una mano. El presidente electo hizo referencia a las transferencias indirectas, que es la discrecionalidad que tuvo la Nación para saldar a algunos problemas de caja de ciertos distritos. Pero en Santa Fe no ha sucedido eso; no ha sido de las más beneficiadas. La más favorecido ha sido Buenos Aires y algunas otras provincias", sentenció.

- ¿Esta suerte de autonomía le ayudaría a sobrellevar la situación?

- Ni nos ayudaría ni no; lo que digo es que las (provincias) más preocupadas tienen que ser las que viven de las transferencias indirectas del Estado nacional, y a Santa Fe la han jodido (sic) durante todo este tiempo. Ése es un concepto que queremos dejar en claro. Ahora bien, ¿Santa Fe necesita del Estado nacional? Por supuesto. Tenemos que apostar a la articulación del sistema productivo y ver de qué manera nuestros puertos que sacan el 70% del cereal de la Argentina, pueden exportar más. Pero para eso tiene que haber inversión porque son rutas nacionales y es transporte internacional e interprovincial el que pasa y sale por Santa Fe.

- ¿Cómo piensan hacer entender esto? Porque de la discusión participan dos; esto es lo que ustedes piensan pero hay que ver qué es lo que Milei quiere… - planteó un colega-

- Vamos a apostar a un momento de diálogo muy importante. Creo que por el reordenamiento del sistema político que ha quedado tiene que venir en la Argentina un momento de mucho diálogo. Nadie puede hacer lo que quiere porque en el medio están las instituciones democráticas; está el Congreso de la Nación, está la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, donde nadie tiene una mayoría como para imponerse. Entonces, uno puede tener voluntad política de hacer muchos cambios. Pero están las instituciones que permiten ese equilibrio y para eso están los poderes (del estado).

- Milei puso en duda el pago de los aguinaldos a estatales nacionales. ¿Qué pasará en la provincia? - se le preguntó-

- Las cuentas de la provincia no están bien y no están bien por diferentes decisiones que se fueron tomando durante el último año. Comenzamos el año casi con dos masas salariales en el banco y lo terminamos con más de una masa salarial de déficit. No queremos adjetivar ni hablar mal de Perotti o Agosto. Ésta es una foto que tomamos; tenemos más de una masa salarial de déficit. Así arranca el gobierno de Unidos y todos los santafesinos lo tienen que saber. Dicho esto, vamos a trabajar para sostener los recursos, para tener un estado con sus finanzas equilibradas y para lograr pagarle los sueldos a los empleados públicos como se ha acordado.

- ¿Sostendría la cláusula gatillo en una discusión salarial? - consultó El Litoral-

- Vamos a trabajar; siempre tomamos el compromiso de sostenerla. Vamos a evaluar y vamos a poner sobre la mesa la discusión paritaria cómo están los fondos y la finanzas de la provincia.

Con informacion de El Litoral.