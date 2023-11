Viotti comenzará su mandato sin presupuesto 2024

El actual presidente del Concejo Municipal y futuro secretario de Gobierno, Germán Bottero, confirmó que este año no se presentará el nuevo presupuesto 2024, ajustado a lo pretende el nuevo intendente Leonardo Viotti. Esto se debe a los altos niveles de incertidumbre que hay en lo que será el futuro año en materia de macroeconomía.

“El proyecto de presupuesto es una fábula”, dijo, refiriéndose a lo que subió Luis Castellano.

El sacudón de las declaraciones de Javier Milei, anunciando que no habrá obra pública porque hay déficit fiscal. ¿Cuánto complica esta situación para la futura gestión local? “Es una preocupación. Quiero creer que esto es un plazo, solo a un primer año de gestión. Que si algunas variables macroeconómicas de este escenario tan duro se acomodan, debería empezar a venir. No sé si es mi idea, quizás sea mi deseo”, dijo Bottero.

“Hoy por hoy que te digan que no hay plata para cualquier obra es un problema muy grande, porque los recursos locales no dan para eso. Estamos hablando que con los recursos locales ni siquiera pagamos los sueldos”, agregó el futuro secretario de Gobierno.

Ante este escenario, se le preguntó si la modificación del Presupuesto que elevó el intendente Luis Castellano incluirá la quita de obras que estaban presupuestadas. “Sí, obviamente. Yo entiendo que el intendente saliente Luis Castellano haya querido presentar el Presupuesto. Pero es un presupuesto ‘fantasma’: no tiene pauta inflacionaria, no tiene precisiones... Por eso nosotros decimos es que necesitábamos Tributaria, pero el Presupuesto no va a estar por unos meses”, dijo Bottero.

“Primero, hay que ajustarlo porque hay menos Secretarías, menos espacios. Pero también vamos a tener que ver: ¿van a venir obras de la Provincia? Pullaro debe estar teniendo las mismas dudas que nosotros. ¿Van a venir Obras Menores? Hay un montón de dudas. El Presupuesto que se presentó es una fábula, porque era otro país, otro mundo. Vamos a esperar que el Presidente Milei se haga cargo, que Pullaro asuma y nosotros acá. Y mientras tanto, iremos reconduciendo el Presupuesto actual. Además, es lo que habitualmente se hace cuando hay cambio de gobierno: es lo que hizo Perotti cuando llegó después de Lifschitz”, detalló.

“El Presupuesto estará listo cuando tenga que estar y cuando haya certezas”, sentenció Bottero.

Con información de Vía País