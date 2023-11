La recomendación de Carlos Melconian a Luis Caputo sobre el escenario económico

El economista Carlos Melconian hizo un análisis sobre el armado del gabinete del presidente electo Javier Milei y reparó en particularidades que el líder de La Libertad Avanza (LLA) debería evitar. En una entrevista televisiva, el ex integrante de Fundación Mediterránea le dejó además un mensaje al posible ministro de Economía y expresidente del Banco Central Luis “Toto” Caputo.

“Me gustaría que -Luis Caputo- tenga un equipo, un diagnóstico, un programa. Y sobre todo que no se repitan errores del pasado... Menos eso de ir a tercerizar a distintas consultoras, algunas internacionales, lo que yo llamo “equilibrio parcial”. No se le puede pedir a uno que me haga una reforma de esto, a otro que me haga una reforma de lo otro, apurar todo, asumir, juntar todo en una coctelera y que nadie sepa quién conduce”, le recordó al extitular del BCRA de Mauricio Macri.

En ese línea, se refirió a Caputo y si bien dijo que tiene “sus respetos” y le deseó “mucha suerte”, disparó: “Ahora a la suerte hay que ayudarla”.

“No me hagas hablar más de Caputo y de desorden... No me hagas hablar más de Caputo y del desorden... Porque podría agregarte más cosas que muestran el desorden y la irrespetuosidad... Tiene que decir vamos por allá o vamos para acá, y tener un correcto diagnóstico de las cosas”, sostuvo durante la entrevista.

Para Melconian, otro “error” en el que no debe incurrir el jefe de Estado electo es “supervisar por su cuenta el aspecto económico”.

Respecto de la designación de personajes políticos al liderazgo de los distintos ministerios, Melconian remarcó: “Es una obviedad que estamos ante un desorden en el armado”. “No sabemos quién juega, a dónde y cómo”, reprochó. Y aconsejó a Milei que no debe mirar “los nombres” sino “el plan, el programa y el equipo”: “Primero vienen esas tres cosas, después vienen las personas”. “Es muy costoso armar ideas en 15 o 20 días”, advirtió.

“Creo que el mejor presidente de la democracia no sabía nada de economía. Las personas que han intervenido mucho en economía no tuvieron resultados adecuados. Milei es el primer economista presidente, no tiene porqué ser ministro de Economía. El éxito no necesariamente va de la mano de la cartera económica. Si el presidente se dedicara estrictamente a la economía, no le quedaría tiempo para nada más”, anticipó.

Para Javier Milei, Caputo es ideal para "desarmar la bola de Leliqs para evitar la hiperinflación"

El presidente electo, Javier Milei, aseguró que Luis "Toto" Caputo tiene una "muñeca financiera experta" para "desarmar la bola de Leliqs para evitar la hiperinflación", aseguró que en el armado de su gabinete no le impone "nadie nada" y enfatizó que su plan de gobierno buscará "poner patas para arriba la organización económica”.

"Tengo que desarmar la bola de Leliqs para evitar la hiperinflación", remarcó Milei en una entrevista televisiva en La Nación+ y consideró que para ese trabajo necesita “alguien con una muñeca financiera experta, no hay mayor experto financiero en Argentina que Luis 'Toto' Caputo. Es el ideal para desarmar ese problema".

Si bien Milei aseguró que el cargo final que ocupe Caputo "se va a definir conforme se acomode el organigrama", ponderó su ultima reunión hace unos días con los principales banqueros del país, donde "salieron todos contentos", luego de que el exministro de Finanzas de Mauricio Macri comentara su plan en materia financiera.

Con información de www.ambito.com