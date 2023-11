Las razones por las que Javier Milei eligió a Luis Caputo como ministro de Economía

Javier Milei confirmó a Luis Caputo como el encargado de ocupar una "silla caliente" como es el Ministerio de Economía. Cuando expresó las razones por las cuales lo convocó, lo mencionó como uno de los profesionales que considera "valioso" de Juntos por el Cambio.

"Nosotros consideramos valiosos, son profesionales que trabajaron en Juntos por el Cambio. Yo tengo que conformar el mejor equipo para evitar una catástrofe económica que es la inflación que nos está dejando el gobierno. Mauricio Macri no define cosas pero es alguien con el que hablo regularmente. Muchos de los cuadros técnicos de Juntos por el Cambio, algunos son colegas y otros además son amigos. Hay cierta afinidad. No por algo los programas tenían en común cerca del 90% de las cosas y no por nada funcionó también el apoyo", expresó en diálogo con Rivadavia.

“Para evitar la hiperinflación es clave desarmar la bola de Leliqs (Letras de Liquidez, deuda del Banco Central con el sistema bancario, por la que paga una tasa efectiva de interés actualmente del 253% anual), permite además abrir el cepo”, fundamentó Milei, el mismo mensaje que Caputo les transmitió el viernes pasado a los máximos ejecutivos de los principales bancos de la Argentina. Para esa tarea, dijo Milei, “necesito a alguien que tenga una muñeca financiera experta; no hay mayor experto financiero en la Argentina que Luis Caputo”.

Sobre la reunión de Caputo con funcionarios del FMI, Milei expresó: “estamos avanzando fuertemente. La reunión con el Tesoro y con el Fondo fueron protagonizadas por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y por Luis Caputo. Tengo la devolución de lo que fue la reunión con el Tesoro, que fue excelente los resultados. Ellos comprenden a la perfección la problemática de la Argentina, están muy compenetrados con lo que tiene que ver las Leliqs. En ese sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, pudo discutir en profundidad esos temas. Hubo una excelente recepción y entienden a la perfección el desafío de lo que estamos enfrentando. Eso fue muy bueno”, afirmó el presidente electo en una entrevista con Radio Mitre.

El historial de Luis Caputo

En 2015 asumió como secretario de Finanzas y dos años después fue designado ministro del área. En medio de la crisis financiera de 2018 llegó al BCRA para reemplazar a Federico Sturzenegger.

En la autoridad monetaria duró poco más de tres meses, para luego ser reemplazado por Guido Sandleris. Durante su gestión estuvo a cargo de la negociación con los fondos buitres, donde la Argentina accedió a pagar u$s9.352 millones a los principales acreedores. La emisión completa fue por u$s16.000 millones y fue la primera de la gestión Cambiemos. Otro hito fue el recordado bono en dólares a 100 años, con un cupón de intereses de 7,125%.

Su salida del BCRA estuvo marcada por un enfrentamiento con los funcionarios del FMI encabezados por el entonces jefe del Departamento Occidental del organismo, Alejandro Werner. El foco del problema era la magnitud de la intervención en el mercado de cambios de la autoridad monetaria durante las corridas cambiarias de aquel momento. A priori, el Fondo no quería que el Gobierno use los recursos que le prestaba para controlar al dólar y el equipo económico sostenía que debía acotar la volatilidad del dólar oficial en un contexto de desconfianza.

En agosto del año pasado, en un mensaje dirigido a Werner, Caputo afirmó a través de su cuenta de X (ex Twitter) que no había participado en la negociación del acuerdo stand by de 2018 y que estaba en contra del mismo. “La reacción del mercado fue la que les anticipé: la opuesta a la que vos y tus colegas del FMI esperaban”.

Dolarización: qué opina Luis Caputo

En un informe de su consultora Anker de la semana pasada, Caputo fue taxativo respecto a qué piensa sobre la dolarización.

“Creemos que habrá una hoja de ruta ordenada y no disruptiva para la dinámica del mercado, y descartamos un escenario de dolarización a cualquier precio”, se lee en el reporte.

“La primera reacción de bonos y acciones locales en el exterior (al resultado electoral) fue altamente positiva, lo que confirma el alto grado de pesimismo que reinaba en el mercado y la esperanza de un cambio duradero. Luego del movimiento inicial, la dinámica de las cotizaciones dependerá de la interacción entre el manejo de la transición, las señales que ofrezca el presidente electo sobre su programa económico y las chances de éxito que le vaya asignando el mercado”, afirmaron los expertos de Anker.

Con información de www.ambito.com