Miriam Lanzoni no ocultó su felicidad al hablar del procedo de adopción: “Estoy bastante cerca”

Miriam Lanzoni siempre habló de su gran deseo de ser madre. Siempre lo tomó como una cuenta pendiente, y hasta pensó en la opción de adoptar, poder darle contención a un chico sin familia. La realidad es que en Argentina, con la burocracia de por medio, no es nada fácil. Por eso, buscó en otras latitudes.

Esto viene desde la época en la que estaba en pareja con Alejandro Fantino. De hecho, uno de los motivos de la separación fue ese; el desgaste en la búsqueda de ser padres. Días atrás, el periodista anunció que con Coni Mosqueira van a ser padres. Será el primero de la pareja, el segundo de Ale, que ya tiene a Nahuel.



En su momento, Lanzoni congeló óvulos y tras la separación de Fantino hasta intentó la adopción e Haití, donde se suponía que iba a ser todo mucho más dinámico, pero no. Sin embargo, no perdió nunca las esperanzas, y el sueño está próximo a ser una realidad: “Es algo que está muy cerca de concretarse”.



“Fue un proceso largo y tedioso, especialmente en Argentina. Por eso decidí hacerlo afuera. Las personas que han pasado por eso lo saben. En este caso hay tiempos burocráticos que no dependen de mí. No me queda más que esperar”, agregó en la entrevista con Gente.

A continuación, y dejando en claro que ya comenzó la cuenta regresiva, aseveró: “Cada vez está más cerca. Estoy bastante cerca. Pero no quiero generarme ni generar ansiedad ya que te repito: no depende de mí. Me lo tomo como el tiempo que me toca esperar y me preparo cada vez más como persona. Quiero brindarle lo mejor de mí y todo lo que sé”.



El proceso fue hace tres años, pero Miriam fue estafada, y eso demoró todo desde ese lado, y también en lo económico (uso todos sus ahorros en eso) y lo emocional, claro. Ella se acercó a una asociación llamada APNI, donde la directora era Mar Granier, y tuvo contacto directo, se comunicaron por videollamada, y luego viajó.

Fue aconsejada por una amiga, que en ese lugar pudo llevar adelante el deseo de ser madre, pero a la actriz la engañaron. De un día para el otro no le contestaron más, bloquearon todas las vías de contacto, y hasta desapareció la pagina web oficial.

