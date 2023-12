Nicole Neumann respondió furiosa a los rumores sobre su supuesto embarazo: “Es algo mega personal y delicado”

Han pasado apenas varias semanas desde que Nicole Neumann y Manu Urcera celebraron su boda civil en una bodega en Neuquén. Tras la efervescencia del momento, trascendió entre varios medios un insistente rumor que asegura que la modelo espera su primer hijo con el corredor de autos.



En medio de las especulaciones y supuestos, TN Show buscó la palabra de la blonda, a fin de confirmar o desmentir la información. Al ser consultada por las especulaciones que circularon en los medios en las últimas horas, Nikita respondió enfática: “Ni idea. Cuando esté y yo quiera y considere apropiado lo contaré”.



Sobre la misma línea, la modelo, quien no parecía consciente de la situación que la involucra, aprovechó la oportunidad para realizar un pequeño descargo, a fin de marcar posición sobre el tema, y rechazar el hecho de que se haya dado entidad a un dato no confirmado por ella.

“No me parece algo que corresponda que nadie de por sentado y lo ‘informe’ si no soy yo. En tal caso, es algo mega personal y delicado y no corresponde para nada”, cerró la conductora.

El posible origen del rumor sobre el supuesto embarazo de Nicole Neumann

En los últimos días comenzó a circular un rumor sobre el supuesto embarazo de Nicole Neumann. Las especulaciones comenzaron a fines de noviembre cuando la modelo se realizó un tratamiento capilar “apto para embarazadas”.

Sin embargo, esta semana, Gustavo Méndez, panelista de Todas las tardes (El Nueve), aseguró que la modelo estaría hace nueve semanas esperando su primer hijo con Manu Urcera, con quien se casó el mes pasado por civil, y el próximo viernes 8 de diciembre tendrán su boda por iglesia con una gran fiesta en Exaltación de la Cruz.

Según Méndez, las hijas de Nicole ya estaban al tanto de la buena noticia y se lo tomaron muy bien porque aman a los nene. Esto quedó comprobado tras el nacimiento de Luca, el pequeño de Fabián Cubero y Mica Viciconte. En la misma línea, el periodista comentó que la modelo habría aprovechado la última cena familiar para hablar con Indiana, Sienna y Allegra, que la abrazaron con emoción, alegría y la ilusión que despierta le llegada de un nuevo integrante a la familia.

Fuente: TN