La opinión de Luis Ventura: El Martín Fierro Latino genera celos y envidia

No son pocos los que condenan y sepultan a todos aquellos emprendimientos en los que no participan o no fueron promovidos por ellos. Es el típico pensamiento destructor y cargado de envidia en el que los éxitos y los aciertos no son satisfactorios si no son propios. Entonces empuñan todos los bates de beisbol que les queden cerca, y revientan todo lo que le queda a mano.

Es lo que está ocurriendo, una vez más con el movilizador premio "Martín Fierro Latinoamericano" que conmovió a Miami y Estados Unidos, como país organizador desde la Meca de Hollywood, de los premios "Oscar" como galardón y evento teóricamente inalcanzable.

Y el lunes 27 de noviembre último quedó claro que esa asociación de periodistas argentinos que es APTRA, madre de nuestros "Martín Fierro", llegó al gran país del norte con ánimo de mojarle la oreja a su colega el "Oscar", y de quedarse para crecer y eso está molestando a muchos envidiosos en nuestro propio país, que solo buscan pelos al huevo y destruyendo y horadando la cultura autóctona que podemos estar exportando de nuestro continente al mundo.



"Nuestro premio llegó al gran país del norte con ánimo de mojarle la oreja a su colega el Oscar, y de quedarse para crecer y eso está molestando a muchos envidiosos en nuestro propio país"

Nuestro gauchito hecho estatuilla llenó una sala para 1.200 personas en un país del primer mundo, con no menos de 100 periodistas cubriendo el evento del Teatro Artime y la asistencia de figuras como Susana Giménez, Carolina Ardohain "Pampita", José Luis el "Puma" Rodríguez, Lupita Ferrer, "China" Suárez, Carlos Mata, "Pollo" Alvarez, Zaira Nara, Don Francisco, Rolando Graña, Marcelo Polino, Fernando Dente, Sergio "Kun" Agüero e Iván Zamorano, entre todas las figuras que presenciaron 33 rubros premiados, más una estatuilla de Oro y 15 plaquetas honoríficas regadas por un suculento lunch para agasajar a los presentes.

De todos los que salen a criticar y condenar el "Martín Fierro" en el exterior, ¿desde qué lugar lo hacen? ¿Qué hicieron por el espectáculo nacional salvo hacer viruta, qué poder de captación tienen con el medio? Y sus escasos seguidores, ¿qué aval tienen con relación a saber de lo que hablan y publican?

Su gran mayoría son ignorantes de cabotaje que no salieron ni a la esquina de su barrio y profesionales flojos de papeles que avalen sus carreras. No me lo banco y la verdad es que quería decirlo, y lo hago en este espacio que desde hace años me brinda este medio de comunicación. Te lo digo yo.

Fuente: Diario Show