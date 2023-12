Mirtha Legrand le hizo un reproche al aire a Guillermo Francella: “De entrada se lo digo”

Mirtha Legrand es una de las conductoras estrellas de la televisión argentina, además de que es muy querida por todos. La famosa que está a cargo este año de una nueva edición de su programa “La Mesa de Mirtha” a la que asisten importantes figuras públicas de la política, actuación y cantantes.

Este fin de semana salió al aire otro programa en el que estuvieron de invitados: Soledad Silveyra, Mariano Cohn, Juan José Campanella y Guillermo Francella. Al comenzar el ciclo televisivo, la conductora, fiel a su estilo, no dudó en hacerle una queja al reconocido actor.

QUÉ LE DIJO MIRTHA LEGRAND A GUILLERMO FRANCELLA

Ni bien comenzó el programa, la conductora expresó entre risas: “¿Cuánto hace que usted no venía a mi programa? De entrada se lo digo, mire eh, de entrada, no más”.



Ante el reclamo de la conductora, el actor señaló: “Es verdad, hace bastante”. Luego, explicó el motivo: “Creo que tiene que ver un poco con que me agarrabas filmando o grabando, porque siempre me gustó venir y estuve tantas veces”.



Ante esto, el actor recordó que él le invitó una vez a cenar a la “diva de los almuerzos”, pero que ella no pudo asistir. “Ellos me invitaron, vos y tu mujer encantadora, María Inés (Breña), me invitaron a comer una noche, y yo no sé por qué no pude asistir, no pude ir”, comentó Mirtha Legrand.



Y añadió: “Me habían comprado las rositas rococó, que anduvieron buscando por todos lados porque no se encuentran, pero algo me impidió ir. Nada de salud, no me acuerdo. Bueno, no pude ir, pero paso siempre por tu casa y siempre te saludo, así que invitame de vuelta”.



Por su parte, el actor agregó: “Por supuesto que sí, desde ya”. Por lo que dejó en claro que su familia tiene muy buena relación con la conductora.

Fuente: La Nacion