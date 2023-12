Aseguran que Tini Stoessel sigue distanciada de sus padres: “Se enteró de cosas que no le gustaron”

De un tiempo a estar parte Tini Stoessel viene siendo noticia por distintas cuestiones vinculas a la música, su ascendente carrera, y más. Desde los problemas de salud mental que le trajo la exposición, hasta el rotundo cambio de look de los últimos días, hasta los rumores de reconciliación con Rodrigo De Paul

Pero ahora la cuestión es mucho más profunda, porque entran a escena sus padres: Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Ellos siempre estuvieron a su lado, apuntalaron su carrera desde que ella pertenecía al mundo Disney, y siguieron pendientes de ella cuando se lanzó como cantante.

Pero algo se habría roto. Hace dos meses surgieron indicios a partir de la distancia en redes sociales, fotos que ya no se comparen del grupo familiar, y demás. La información que brindó Juan Etchegoyen, quien aseguró que la artista no estaba pasando el mejor momento con sus padres. Ahora, lo que se agrega, es que el tema sería con Alejandro, quien oficia de mánager.



Tini Stoessel con sus padres y su hermano, Francisco Stoessel

“Ustedes me vienen preguntando hace rato qué pasa con Tini y sus padres, por qué no se muestran juntos, por qué no hay likes de un lado ni del otro”, comenzó el periodista, y agregó: “Bueno, voy a detallarte los datos que tengo, esto que voy a revelar lo cuento con el mayor de los respetos por la familia de Tini”.

“Esta data que te cuento surge desde las entrañas de la música, es bien íntimo, Tini no está en un buen momento con sus padres por temas ajenos al familiar, todo tendría que ver con su carrera. Me dicen es que en los últimos meses hubo problemas laborales, algunas cosas que la Triple T se enteró y que no le gustaron. Solamente voy a decir eso porque no prefiero no profundizar. El tema es muy sensible”, finalizó.

Fuente: Pronto