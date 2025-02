Paz Caruso: "Votti nos acostumbró a la improvisación y a la nula participación de la ciudadanía"

Adiós a los procesos participativos: el caso del traslado de la Alcaidía en Rafaela

En tan sólo un año, la gestión Votti nos acostumbró a la improvisación y a la nula participación de la ciudadanía en la toma de decisiones trascendentales. En materia de desarrollo urbano las consecuencias son graves e irreversibles y nos pueden hacer perder la destacada figura que alcanzamos como ciudad”, manifestó la Concejal María Paz Caruso, quien brindó una reflexión respecto a la construcción de la nueva alcaidía en el sector norte.

Primero que nada, debemos quitar los tintes políticos y aclarar que es necesario el traslado de la Alcaidía desde su actual lugar de funcionamiento en la Jefatura a otro sector de la ciudad o bien, por qué no, a otra ciudad de las que forman parte del distrito. Celebramos la decisión de avanzar en este sentido atendiendo una demanda que está latente desde hace años y que ha sido relegada en pos de otras necesidades.

Aclarado esto, el primer planteo a realizar es por qué no se debatió en el ámbito provincial la posibilidad de su traslado a otra ciudad o pueblo de los que conforman el distrito. Pero lejos de interpretar esta postura como “querer sacarse de arriba el problema”, ya que según los datos oficiales la mayoría de los detenidos son de nuestra ciudad, el planteo responde a la posibilidad de que esta nueva alcaidía, con capacidad para albergar más de 240 internos, actúe como motor de desarrollo económico de alguna comunidad. Rafaela no lo necesita, ha sabido erigirse como una ciudad universitaria, industrial, pujante pero lamentablemente no todas corren con esta suerte, sufriendo el desarraigo de su población y la falta de infraestructura. Tal vez esta podría haber sido una alternativa para revertirlo, pero ni siquiera fue debatido, desde el gobierno provincial se decidió que fuera aquí.

Ahora bien, Rafaela era una opción y fue la elegida. Entonces, dado el importante impacto social y urbano que acarrea semejante obra y su posterior operatividad, era necesario abrir el debate a la comunidad para encontrar un espacio que permita apropiarse de los beneficios que la misma pueda traer aparejados minimizando las consecuencias negativas. Recordemos que estamos hablando de una inversión de 25 mil millones de pesos, comparable con el Nuevo Hospital y que no podrá modificarse por décadas, la actual Alcaidía data de 1928.

Pero lejos de suceder esto, el Intendente Viotti eligió un lugar e hizo uso y abuso, como tantas otras veces, de su mayoría en el Concejo Municipal para aprobarlo. El proyecto ya estaba cerrado de antemano, no había posibilidad de debate, ni de análisis de alternativas, ni de nada. Era esa la decisión y ni siquiera los concejales oficialistas pudieron plantear internamente sus dudas ante semejante presión de Viotti.

Aunque parezca ilógico, funcionarios que hoy vienen a defender a capa y espada el proyecto, hace 15 años atrás, desde el Concejo Municipal, votaron en contra de la decisión de donar el terreno lindante para el mismo fin, dado el grado de desarrollo urbano que tenía la ciudad. Hay que pensarlo hoy, cuánto ha crecido ese sector y cuánto crecerá en el futuro inmediato, pero parece que ahora el sitio sí es el adecuado.

Aquí debemos detenernos a reflexionar, en la indiferencia del Intendente por el trabajo de las instituciones de la ciudad. Un documento desarrollado por distintos profesionales titulado “Programa de Ciudades Sostenibles e Inclusivas de la Provincia de Santa Fe” hace referencia a importantes puntos que constituyen a la historia y el futuro del desarrollo de Rafaela, buscando materializar un nuevo horizonte para la sustentabilidad a través de la planificación de programas y políticas a corto y mediano plazo, y la construcción de escenarios y tendencias hacia el año 2030.

Allí uno de los indicadores analizados fue la gobernabilidad y la gestión pública destacando que “existen en Rafaela diversos espacios de participación ciudadana para la definición de prioridades de gobierno con un adecuado funcionamiento.”

La ciudad cuenta con organizaciones barriales (vecinales), cuyas autoridades son elegidas democráticamente por los vecinos de cada barrio. A través de las comisiones vecinales, muchos ciudadanos logran transmitir sus necesidades. Estas organizaciones cumplen un rol fundamental de nexo entre la Municipalidad y los vecinos, estando a su vez nucleadas en una entidad de segundo grado, la Federación de Entidades Vecinales.

Otro ámbito de participación ciudadana es el Consejo Consultivo Social (CCS). Nacido hace veinte años con una lógica de descentralización operativa y con la función de controlar la política social, con el tiempo fue reorientando su accionar para constituirse en un intermediario entre el Estado local y la comunidad.

Con relación a la planificación general, las acciones medulares del gobierno local responden a planes de mediano y largo plazo, que son revisados y actualizados de manera frecuente. Rafaela cuenta con antecedentes en la elaboración de planes y agendas estratégicas, construidos con el aporte y la participación de distintos actores de la comunidad. Lo fue en su momento el P.E.R., el Plan Estratégico Rafaela Productiva 2020, entre otros. En lo que respecta a la planificación urbana, cuenta con una comisión de desarrollo urbano compuesta por integrantes del Departamento Ejecutivo, el Concejo Municipal y varias instituciones de la ciudad como el Colegio de Arquitectos y la Cámara Inmobiliaria.

Se hace alusión a todas ellas ya que ninguna fue partícipe en tamaña decisión, la de ofrecer en donación al gobierno provincial un bien público de los rafaelinos, emplazado en el área urbana (dato que ni los funcionarios de Viotti conocen ya que declaran constantemente lo contrario) a metros de los barrios de la ciudad para que en el mismo se construya una “alcaidía” cinco veces más grande que la actual, el mismo lugar que se rechazó hace 15 años atrás.

Ni siquiera el club Atlético hizo pública su postura al respecto que según los funcionarios municipales sería totalmente a favor de la construcción. Algo que suena contradictorio pensando que el sitio elegido se encuentra a metros del nuevo estadio proyectado y en frente, sí como suena, camino por medio de la urbanización en la que viene trabajando y le permitiría conseguir los fondos necesarios para ello.

Este proceso para tomar decisiones unilaterales y entre 4 paredes no es el que caracterizó a nuestra ciudad y debemos evitar que se haga costumbre. Hay cuestiones menores que claramente son potestad del Intendente y debe primar la celeridad y la resolución, pero hay obras estratégicas que comprometen el futuro de la ciudad y deben ser debatidas y consensuadas. Un claro ejemplo fue la construcción del Complejo Cultural Viejo Mercado, donde desde el Estado se promovía una iniciativa privada comercial pero que luego de un largo proceso participativo se terminó decidiendo dar al lugar el fin actual y la inversión de recursos municipales para su concreción. También recordemos que en el sector se quiso construir un ecopunto, y más allá de haberlo definido previamente con las vecinales, los vecinos insistieron para que se haga en otro lugar, y primando la lógica, así se hizo.

La gestión ejecutiva municipal debe enfrentar problemas estructurales de nuestra ciudad como la problemática de los lavacoches, los menores en situación de vulnerabilidad, la situación económica y social, entre otras, pero siempre escuchando a los vecinos y con decisiones consensuadas, seguramente lleva más tiempo y trabajo, pero a largo plazo mayor aceptación. Claramente el traslado de la Alcaidía no va por este camino, sino todo lo contrario.

Resumen

Rafaela es una ciudad que se caracterizó por la fortaleza de sus instituciones y los procesos participativos que se han llevado a cabo en torno a decisiones clave para su crecimiento y desarrollo. Esta cualidad es destacada por los propios ciudadanos y miembros de las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la vida democrática.

Hoy, ese modelo de ciudad está quedando atrás con la llegada de la nueva Alcaidía. Dado el impacto social y urbano de la obra, la concejal María Paz Caruso sostiene que el proyecto debió ser discutido con la comunidad para minimizar consecuencias negativas y aprovechar los beneficios que pueda acarrear. La inversión, comparable con la del Nuevo Hospital, es significativa y definirá el paisaje urbano por las próximas décadas._