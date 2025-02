El abogado de Morena Rial contó cuál es la peor preocupación de la mediática tras quedar detenida

Alejandro Cipolla habló tras la detención de Morena Rial, quien fue detenida en la madrugada de este miércoles acusada de cometer un robo junto a varias personas en una casa de la localidad de Villa Adelina. Según comentó el abogado, la principal preocupación de la mediática es Amadeo, su hijo de cuatro meses: “Ahora le voy a mostrar unos videos de Amadeo para que se quede tranquila porque estaba devastada y llorando por no ver a su bebé”.

En cuanto al contacto que tuvo con Morena, el letrado detalló: “Le expliqué cómo es el procedimiento, pero ella estaba enfocada en cómo estaba su hijo”. “Yo desconocía totalmente el hecho del que se la acusa y los videos no me dicen mucho porque está ella en un auto. Desconozco la prueba que haya contra ella y la calificación legal, pero si es robo o hurto en esa modalidad la misma es excarcelable y Morena podría gozar de libertad por la falta de antecedentes penales de ella”, detalló.

Sobre los pasos a seguir, Cipolla comentó que todavía no está al tanto de todo lo ocurrido: “No tomé conocimiento del expediente y hasta que no lo haga no puedo decir mucho”.

Por qué volvieron a detener a Morena Rial y de qué la acusan

De acuerdo al parte policial al que accedió TN Show, personal policial detuvo a Morena Rial a las 3.30 en un hotel de la calle Cerrito al 400. Inmediatamente la trasladaron a la sede de la Comisaría Vecinal 1B de la Policía de la Ciudad.

La información oficial indicó que Morena Rial está acusada de robar una casa bajo la modalidad de escruche, es decir irrumpir en viviendas cuando están desocupadas con el objetivo de llevarse joyas, electrodomésticos y dinero.

Según la descripción, Morena Rial está acusada de entrar a una propiedad de la calle José María Moreno al 2200, de Villa Adelina, junto a otras mujeres y hombres el sábado 18 de enero “violentando una ventana para sustraer varias pertenencias”. Tras el robo y a partir de una investigación policial, los agentes lograron establecer con certeza la identidad de los autores y el lugar en el que estaban alojados.

Luego de la tarea de vigilancia, agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de la Policía de la Ciudad en conjunto ubicaron a Morena Rial en un hotel de Lavalle y Cerrito, donde fue detenida. En el caso intervinieron la UFI de Martínez y la detención contó con la intervención del Juzgado Interventor Nacional de Rogatorias a cargo de Gabriel Raúl Bustos.

El gran problema para la mediática tiene que ver con el tiempo que puede pasar presa si se llega a comprobar que cometió el delito o el grado de participación en él.

El artículo 164 del Código Penal establece penas que van del mes a los 6 años a quien “se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad”.

Fuente: TN