Viotti se pega un tiro en los pies, unge a un desconocido y se pelea con Bottero y Sagardoy

Los radicales están que braman, hablan más en off, pero lo que dicen es casi de terror, algunos vaticinan una derrota histórica y se ponen muy nerviosos, y otros no lo ven como una catástrofe, si no como algo que puede ser positivo y servir para "bajarles" los humos a los hermanos Viotti, hoy "amos y señores" de un partido que está quemando todo su capital político y casi en extinción, no solo en Rafaela, en todo el territorio Argentino.

Los partidos tradicionales "no la ven" y el radicalismo es un partido tradicional. Para los jóvenes hablar de peronismo y radicalismo es casi una mala palabra, literalmente se ríen de ellos y los consideran como los responsables de la debacle Argentina, los culpan de la "rosca" política y detestan a sus integrantes, sobre todo a los políticos que desde hace tantos años usufructúan para ellos en desmedro de la gente.

Rafaela no es ajena a lo que sucede a nivel nacional, y los políticos sienten en carne propia ese desprecio por parte de la gente. Leonardo Viotti es un fiel reflejo del político "dinosaurio" detestado por gran parte de la sociedad.

Para estas elecciones que se van a llevar a cabo a mitad de año Viotti sacó a relucir todo su repertorio "rosquero" y dejó todos los códigos de lado. Se miró su ombligo y no le importó nada más.

En primer lugar los hermanos Viotti ungieron a un desconocido para que encabece la lista de candidatos a concejales, nos referimos a Juan Scavino, periodista de Radio ADN que en el mundillo periodístico se la adjudican al mismísimo Viotti como titular de la emisora que otrora, en tiempos de Zanoni, arrancó con frescura e independencia y hoy no es más que un apéndice de la Municipalidad, incapaz de mostrar ecuanimidad e imparcialidad, y con una pauta oficial impúdica.

En la lista que va a encabezar Juan Scavino, el segundo lugar lo va a ocupar Alejandra Mambretti, una contadora que le asegura no superar a la actual Mabel Fosatti, es decir, solo va a levantar la mano y seguramente, de ingresar como concejal no le conoceremos el timbre de voz, acatará las ordenes de los hermanos Viotti.

Esto implica que una histórica y leal como lo es Alejandra Sagardoy por primera vez en muchos años se va a quedar afuera del Concejo, veremos si Sagardoy conserva algo de dignidad y no acepta un cargo "ñoqui" que le permita seguir haciendo las compras del supermercado sin mucho esfuerzo.

Pero sin duda el caso más emblemático de deslealtad y falta de códigos es el que le toca vivir a Germán Bottero, sin duda alguna el dirigente más serio de la administración Viotti, referente de la UCR y hombre de convicciones democráticas profundas. Nosotros ya a mitad del año pasado habíamos anticipado la pelea de Bottero con Iván Viotti, ahora podemos decirles que los días de Bottero en la Municipalidad están contados, y aunque intenten desmentir y edulcorar, la realidad es la relación está absolutamente quebrada, que la figura de Bottero absolutamente desdibujada por imposición de Iván Viotti quien en la práctica ejerce las funciones de Bottero y que si aún no pegó el portazo es por una responsabilidad institucional de un autentico político honesto, esos que parecen ya no quedan y son reemplazados por los chantas usurpadores de un poder que generalmente es efímero pero muy dañino.

Viotti (el elegido por la gente, no el impuesto) literalmente se está pegando un tiro en los pies, no la está viendo y se obnubila por los inmorales que le venden espejitos de colores. La derrota seguramente será histórica, va a perder la mayoría que hoy tiene en el Concejo Municipal y le van a quedar dos muy duros años para mal seguir gobernando como lo viendo haciendo, por lo que el panorama para la ciudad en general no es muy bueno.

La soberbia, la inmodestia, el orgullo, la jactancia, la arrogancia, el envanecimiento y la altanería no son buenas consejeras, mucho menos en política. Viotti tiene todas las fichas, el tiempo dirá si se pegó un tiro en los pies.