Colapinto fue ferozmente criticado por un ex compañero: "Nunca ha estado a la altura de las expectativas en la Fórmula 1"

Ala espera de poder dar el salto con Alpine en la temporada 2025 de la Fórmula 1, Franco Colapinto se convirtió en el centro de críticas de un ex compañero de equipo: Roman Rusinov.

A pesar de haber compartido el equipo G-Drive con el oriundo de Pilar durante las 24 horas de Le Mans en el 2021, el ex piloto ruso fue crucial con el argentino y no se quedó con pelos en la lengua.

“Para mí, personalmente, Franco Colapinto no causó sensación en la Fórmula 1”, arrancó el nacido en Moscú de 43 años de edad, en declaraciones que compartió con NextGen-Auto.

Luego, sobre la experiencia de Colapinto en la máxima categoría del automovilismo, expresó: "Tenía dos opciones: conducir con cuidado, pero entonces podría pasar desapercibido, o apretar al máximo, lo que le llevó a sufrir constantes accidentes”.

Además, comparó el nivel que tenía en G-Drive con el que demostró en Williams Racing y explicó que "en cuanto a resultados nunca ha estado a la altura de las expectativas. Comete muchos errores".

El Ruso no se cansó y le siguió pegando al piloto de 21 años: "Sigue intentando demostrar que es el más rápido y comete errores. En las seis carreras que Franco ha corrido para nosotros, ha cometido cinco errores. En la única carrera en la que Colapinto no cometió ningún error, ganamos”.

Para concluir, Rusinov decidió describirlo en una sola oración: "Es un buen piloto y bastante rápido, pero todavía es un niño. La velocidad por sí sola no es suficiente. Franco me gusta mucho, es un gran tipo, pero normalmente todo el bombo que se le da no está justificado por el resultado final”.

