La fuerte discusión de Jorge Rial con Morena en su visita a la comisaría

Morena Rial continúa detenida por su presunta participación en el robo de una casa en Villa Adelina a mediados de enero. En ese marco, trascendió una fuerte discusión que mantuvo con su padre Jorge, durante una visita a la Comisaría Vecinal 1 B de la Ciudad de Buenos Aires.

El conductor se presentó en la dependencia policial en las primeras horas del domingo y tuvo un tenso ida y vuelta con su hija debido a un tema que consideran de crucial importancia: el abogado encargado de la defensa.

La cuestión principal se centra en si Alejandro Cipolla, letrado y amigo de la mediática, debe continuar como abogado defensor. "Es muy probable que Agustina Soplan, que es abogada y amiga de Morena Rial, sea su nueva abogada. Esto no está confirmado pero los rumores son muy fuertes”, dijeron en A24.

En la misma línea, agregaron: “Jorge Rial la habría visitado a la mañana del domingo. No hay cámaras, nadie lo vio. Pero aparentemente la visitó a la mañana. Y una de las cosas que charlaron fue ‘¿va a seguir siendo Alejandro Cipolla tu abogado? ¿Vas a tener una nueva abogada? ¿Qué va a pasar?’”.



Días tras las rejas

El jueves pasado, Cipolla contó cómo pasa su tiempo en prisión Morena Rial. Dijo que la vio “mal” en la celda porque “hace dos noches que no duerme por el sencillo motivo de que dentro del calabozo no hay un colchón”.

“Hace dos días que no duerme y tiene el desborde por extrañar a su hijo. Ella quiere declarar bajo todo término. Pero bueno, si yo entiendo que no está en condiciones, no va a declarar”, aseguró Cipolla.

“Está devastada, no pudo dormir en toda la noche. Es decir, ya lleva dos días sin dormir. Me preguntó respecto al expediente y le informé es que todavía no lo tengo vinculado, así que me voy ahora para la fiscalía a ver realmente qué es lo que hay”, añadió al respecto.

Al mismo tiempo, el periodista de TN, Lucas Jerez, comentó que la hija de Jorge Rial tampoco come desde que entró detenida. Y reveló el curioso pedido que hizo para combatir el hambre.

“Específicamente pidió gaseosas y papas fritas. Por supuesto, un auxiliar del abogado fue, le compró y lo ingresó acá a la comisaría séptima de San Isidro donde la influencer está detenida desde ayer a las 22, porque antes había estado en San Telmo″, afirmó el cronista.

Fuente: El Doce