Di María pidió más minutos para Garnacho en la Selección Argentina: “Necesita ese roce”

Ángel Di María nunca se mostró arrepentido de su decisión de decir adiós a la Selección Argentina tras conquistar la Copa América de 2024, aunque sí reconoció que sigue sintiendo un cosquilleo especial cada vez que se aproximan nuevos compromisos para el equipo que conduce Lionel Scaloni, especialmente encuentros de tanta trascendencia como los que ofrecerá la Fecha FIFA de Marzo, ante Uruguay y Brasil por Eliminatorias.

“Sí que me pasan cosas, pero no solamente porque se trata de Brasil o Uruguay. Pasa siempre, es la Selección, donde uno es feliz, siempre dije lo mismo. ¿Cuántos jugadores argentinos hay en el mundo? Miles y miles. Y son solamente 26 los que van, es un privilegio enorme estar ahí”, dijo en una entrevista concedida a Infobae.

Para justificar su decisión de dar un paso al costado, Di María se refirió al recambio al que necesita hacer lugar la Selección Argentina y específicamente a un futbolista que estaba llamado a heredar su lugar, pero que todavía no logró afianzarse: Alejandro Garnacho.

“No soy Leo (Messi). Leo es Leo, y va a estar hasta cuando él quiera, y cuando no le dé, él va a a poder seguir estando, porque es él, ¿me entendés? Pero nosotros, que somos de la tierra, tenemos que decir ‘es el momento’. Mirar para atrás y ver chicos que vienen con ganas, hay un Mundial muy cerca y solamente hay partidos de Eliminatorias. Esos chicos tienen que tener minutos. Lo dijo Leo hace poco en una nota en Argentina”, remarcó.

Y agregó: “No podés llegar a un Mundial sin que Garnacho tenga 90 minutos en un partido solo. Necesita roce. Yo vi el partido contra Paraguay que decían ‘ahí entró Garnacho, pero no…’. Pero es una Eliminatoria, no estaba jugando contra el Chelsea, que capaz te dejan jugar más, necesita ese roce, empezar a sentirlo. Necesitan darle esos minutos a estos chicos, que te van a representar en un Mundial en un año y medio, en un año y algo. Entonces, si yo sigo estando ahí, esos minutos se le acortan un poco, ¿entendés? “

Di María confirmó que su cuerpo ya no es el mismo

En una entrevista que concedió antes del partido de ida de los dieciseisavos de final de la Champions League ante Mónaco, Ángel Di María ya había reconocido cuánto le estaba costando a su cuerpo el ritmo de la alta competencia. “Es ver cómo te vas sintiendo, cómo va reaccionando tu cuerpo. Yo ahora tuve dos recaídas de una contractura, que me tuvieron afuera cuatro o cinco días y vuelvo otra vez, pero al cuerpo ya le cuesta. Entonces empecé a analizar todo lo que implicaba volver a estar en un Mundial y me di cuenta que lo mejor era dar ya un paso al costado”, fueron sus palabras.

Este martes, tras ingresar desde el banco de suplentes a los 67 minutos en la visita de Benfica a Mónaco por Champions League, tuvo que dejar la cancha a los 86′ a causa de una nueva lesión muscular que lo marginará durante algunas semanas.

Los números de Garnacho con la Selección Argentina

Aunque desde que Ángel Di María comunicó la decisión de retirarse una vez que finalizara la Copa América 2024 fue el nombre de Alejandro Garnacho el que surgió como sucesor natural, el futbolista de Manchester United no ha terminado de afianzarse en el equipo que conduce Lionel Scaloni.

Con La Albiceleste, El Bichito disputó un total de ocho partidos, cuatro de ellos amistosos, y apenas fue titular en dos. Todavía no marcó goles y en ningún caso llegó a jugar un partido completo.

Fuente: bolavip