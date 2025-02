Sin dudas, uno de los escándalos que más revolucionó al mundo del espectáculo argentino fue la separación de Pampita y Roberto García Moritán. Ahora, se revelaron los íntimos chats del ex legislador con Inés, la mujer con la que engañó a la modelo.



Cómo fue la íntima conversación entre Roberto García Moritán y su amante con quien le fue infiel a Pampita

En LAM, Pepe Ochoa expuso los mensajes que intercambiaron Roberto García Moritán e Inés, la mujer con la que engañó a Pampita:

Se supo todo sobre Inés, otra de las infidelidades de Roberto García Moritán a Pampita, y los brutales chats revolvieron la herida más dura



Moritán: Hola

Inés: Hola, que linda foto de perfil

Moritán: ¿Qué estabas haciendo? Gracias

Inés: Por darme una ducha (manda foto)

Moritán: ¿Esa foto me mandás? Es al revés la cámara (manda foto)

Inés: (manda foto) ¿Así? Jajaj. Vos sí que la pasás bien

Otro día...

Moritán: ¿Cómo estás?

Inés: Hola Rober, todo bien. Paseando un poco por la zona de Facultad de Medicina, después yéndome a realizar unos estudios para el nuevo empleo, luego llevo a entrenar a mi nene. ¿Vos?

Moritán: ¿Y a qué hora estás libre?

Inés: Como a las 21:30/22, ¿cuál era tu plan? Igual, ojo, puedo dejar que llevan a mi nene a entrenar y estoy libre mucho antes

Moritán: ¿A qué hora?

Inés: ¿Cuál es tu plan? No me respondiste

Moritán: Que vengas a casa

Inés: ¿Te vendrás hasta San Miguel a buscarme? Tengo el auto que alquilo en el taller

Moritán: ¿Te puedo mandar a buscar?

La amante de Roberto García Moritán pidió no exponer los mensajes

Además de mostrar las conversación, Pepe Ochoa mostró la conversación que intercambió con la amante de Roberto García Moritán.

“Agradecería si no levantan info sobre Moritán. Mi nombre es Inés. Fue una situación irrelevante nada más. Tuvimos algo pero no sucede nada más. Lo que me gustaría saber es cómo se filtró la info. Dijiste que había cámaras, ¿puedo ver?”, le habría dicho al periodista.

Fuente: La 100