Cerúndolo a la final: le ganó a Martínez y buscará el título en el Argentina Open

Ganarle al N° 2 del mundo no siempre es fácil de digerir. Muchas veces, la espuma se puede ir a la cabeza y la resaca continuar hasta el día siguiente. Y a Francisco Cerúndolo (28°), quien comentó que había logrado el mejor triunfo de su carrera ante Alexander Zverev, tranquilamente le pudo ocurrir eso. Sin embargo, sabía que tenía una oportunidad de oro: con el cuadro abierto y jugando con su familia y sus amigos en la tribuna, quería que su semana soñada en la Ciudad de Buenos Aires no se acabara. Y, en ese sentido, salió a comerse la cancha ante Pedro Martínez (41°). Tanto es así que jugó un partidazo y se quedó con la victoria por 6-2 y 6-4, en las semifinales del Argentina Open.

Fran, de 25 años, volvió a hacer un partido perfecto. Con los dientes apretados, fue de menos a más. Luego de unos primeros cuatro games de estudio, empezó a sentir mejor la bola, tomó aire y empezó a disparar con la metrelleta de la derecha. Invertido, cruzado, paralelo. Como sea, no podía tirarla afuera. Era winner tras winner. Sí, con el revés hilvanó buenas y malas: por momentos bancó el mejor impacto de su rival y por otros cometió muchos errores. Pero en el mundo de Cerúndolo, un jugador que apuesta al toma y dame, no era nada de lo que preocuparse.

Ahora bien, si hubo un golpe diferencial fue el saque. Porque pese a que los tiros ganadores salían con el drive, su principal arma, el servicio apareció en los momentos más complejos. Con 8 aces y un 72% de primeros (ganando el 71%), levantó las 8 chances de quiebre que se enfrentó.

Otra buena noticia para el porteño es que nuevamente no dio señales de dolor en su tobillo derecho, motivo por el que se había bajado de la Copa Davis hace un par de semanas.

Por otro lado, Martínez nunca halló la pócima para controlar al hombre vestido de rojo. Primero, probó con el slice y la variante de alturas, pero no le salió. Más tarde, trató de ir al golpe por golpe, aunque tampoco hubo efecto positivo. Salvo los drop shots, el resto de estrategias no le generaban ni cosquillas.

Para colmo, apareció el apoyo de la gente. “Dale, dale Fran / Dale, dale Fran” sonó en las tribunas. Y a la raqueta #1 del país, que se aseguró subir como mínimo un puesto con la final alcanzada, se agranda cuando tiene a la gente a su lado.

Se viene la final con Fonseca

Ahora bien, habrá que ver qué ocurre este domingo, desde las 16 (TyC Sports), cuando se dé un duelo de hinchadas. Claro, su rival será Joao Fonseca (99°), quien bajó al serbio Laslo Djere (112°) por 7-6 (3), 5-7 y 6-1. A sus 18 años, se convirtió en el primer jugador nacido en 2006 en alcanzar una definición ATP y en el segundo más joven en optar por la corona en el certamen porteño (detrás de Chucho Acasuso). Y detrás suyo habrá un ruidoso grupo de brasileños apoyándolo.

