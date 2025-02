Hasta Quintela se ríe de Milei: presume que sus 'Chachos' fueron mas serios que $LIBRA

En medio del escándalo por la token cripto $LIBRA, la estafa a escala global que arrancó promocionada por el presidente Javier Milei, el que apareció este fin de semana para ironizar sobre el paso en falso libertario fue el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela. Fue una forma de cobrarse las críticas que recibió cuando, aquejado por los recortes de fondos desde Casa Rosada, el riojano apeló a imprimir "Chachos".

Y este sábado saboreó el dulce gusto de la revancha, diciéndole a Milei que su quasi moneda provincial "mantuvo su valor durante seis meses gracias a la confianza del pueblo, mientras que la criptomoneda $LIBRA lanzada por el presidente en minutos estafó a miles de personas en todo el mundo".

"La confianza del pueblo es el mayor respaldo de un gobierno", disparó Quintela en su cuenta de la red X, aprovechando para hacer campaña en uno de los peores fines de semana que registre la breve y turbulenta historia de LLA:

Sobre el escándalo de $LIBRA, Quintela dijo que "en minutos se evaporó la confianza en nuestro país, y colapsó un mercado de 4 billones de dólares, beneficiando a unos pocos privados".

"Nunca antes se vio un quiebre de confianza tan grave. Para gobernar se requiere oficio", agregó Quintela, usando luego una de las frases preferidas del elenco libertario: "quien las hace, las paga".

Por eso, remató, "exigimos juicio político y denuncia penal por estafa agravada contra Javier Milei".

Fue durante la noche de este viernes cuando el mandatario y líder de La Libertad Avanza promocionó en sus redes sociales la $LIBRA, una criptomoneda que en poco tiempo tuvo un crecimiento vertiginoso y luego cayó abruptamente, provocando casi 90 millones de dólares de ganancias para algunos pocos inversores y pérdidas de miles de dólares para otros.

Poco después de que se desatara el escándalo, Milei borró la publicación en la que promocionaba el activo y aseguró que compartió la información sobre la misma "sin haberse interiorizado de los pormenores del proyecto" y creyendo que solo estaba "apoyando un supuesto emprendimiento privado".

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)", indicó el mandatario.

Luego, concluyó: "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el cul*. VLLC!".

