Protesta en Independiente: socios contra la violencia de barras bravas por el ataque a una mujer

Un grupo de socios de Independiente realizaron una protesta en la puerta de la Sede del club tras el escándalo que ocurrió en el playón del club donde un grupo de barrabravas agredió a una mujer y a un grupo de jóvenes que transitaban por el lugar.

En la situación polémica que fue capturada por las cámaras de seguridad se pudo apreciar una emboscada violenta por parte de los barras ante los socios.

En el incidente un hombre identificado como Juani le pegó una patada a una mujer y debido al impacto cayó al suelo.

Luego de darse a conocer este hecho, un grupo de socios se autoconvocaron para realizar una marcha en contra de este tipo de sucesos.

El objetivo de esta manifestación fue contundente: repudiar el cobarde ataque a un grupo de inocentes socios.

En el encuentro se pudo apreciar algunas banderas con mensajes escritos que indicaban: "A las mujeres no se las toca, no se les roba. no se les pega... no se las mata".

"Nos tocan a uno. Nos tocan a todos", fue otro pasacalle que apareció en las calles de Avellaneda.

Fuente: 442