Luis Juez: “No hay poder de Dios en esta tierra que me haga levantar la mano para aprobar el pliego de Lijo”

El senador Luis Juez reiteró este miércoles su rechazo a la designación por decreto en comisión del juez Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema de Justicia.

Además consideró que "está mal hecho" el procedimiento y que "cuando llegue la oportunidad" en el Senado hará "lo que tenga que hacer".

"Sí, pero la Constitución dice que ´podría designar por un año´. Ese párrafo de la Constitución estaba redactado en aquella época cuando los movimientos eran en carreta y cuando el transporte funcionaba de otra manera", explicó el líder del Frente Cívico.

Críticas

"Hoy no podés saltar la manda constitucional. ¿Querés tener un ministro de la Corte? Buscá el acuerdo del Senado. No lo tenés, bueno mala suerte. Hay cientos de miles de magistrados que pueden ser ministros de la Corte, Lo que está bien, está bien. Lo que está mal, está mal. Ha sido la historia de mi vida", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Siempre me he opuesto a la colonización de la Justicia con punteros. No me vas a encontrar a mí por más relación, amistad, comida que tenga con Milei acompañándole una designación que creo salta la manda constitucional y pone a un tipo que no tiene la calidad para estar en ese lugar", aseguró Juez.

Cómo sigue

"Cuando me toque en el Senado voy a decir con claridad por qué no puedo acompañar a este hombre. Y me dirán ´Juez se pasó al kirchnerismo´, empezarán a conjeturar. En este tema me van a encontrar siempre en el mismo lado", insistió el senador por Córdoba.

Además aclaró que "el tema del cuórum es otra cosa". "Ya veré qué hago. Una cosa es la herramienta administrativa de cómo funciona la sesión y otra cosa es la discusión final sobre un tema", enfatizó.

"No hay poder de Dios en esta Tierra que me haga ni siquiera levantarme en el momento que se discuta el pliego de Lijo ni levantar la mano para aprobar el pliego de Lijo. Ahora lo otro lo discutiremos en el momento", concluyó.

* Para www.perfil.com