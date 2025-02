Jorge Rial se fue del país en medio del nuevo escándalo de su hija Morena y se conocieron fotos

Jorge Rial dejó la Argentina luego de haber vivido varios días de terror por culpa de su hija Morena, a quien detuvieron por robar casas en Villa Adelina. En medio del nuevo escándalo de la joven, que se peleó con Carmen Barbieri por haberla bajado de Mañanísima (eltrece), viajó con su novia María al Caribe y la está pasando de maravillas.

El conductor, que debió interrumpir sus vacaciones en México cuando a mediados de enero se enteró que la mediática salió a cometer ilícitos con su bebé de cuatro meses, volvió a subirse a un avión pero con destino a Cuba.

Durante sus primeros días en La Habana se mostró muy alegre y compartió varias imágenes que lo comprueban. Además asistió al Festival del Habano.

Desde allí, espera que Morena Rial no vuelva a darle más dolores de cabeza. “Ella me dijo que lo hizo porque no tenía otra cosa que hacer, laburar. Me indignó. Esa excusa no se la voy a aceptar nunca. No quiero que tenga privilegios, pero obviamente no la voy a abandonar”, había dicho a principios de febrero, cuando aprehendieron a la joven en un hotel de San Telmo.

Jorge Rial contó qué tendrá que hacer su hija Morena con las personas a las que les robó

Morena Rial recuperó la libertad después de estar ocho días en una comisaría y se trasladó hacia la casa de su hermana Rocío, donde la esperaban su bebé de cuatro meses y Jorge Rial. Apenas llegó al lugar, el periodista fue consultado sobre la situación de su hija y fue contundente al expresar que seguía avergonzado y dolido. También contó lo que ella deberá hacer con las personas a las que les robó en la Zona Norte del Gran Buenos Aires.

“Es mi hija, ¿cómo no la voy a perdonar? La verdad la pasé muy mal, estoy muy cansado, estoy agotado físico y mentalmente, pero la voy a perdonar. Igual no necesita mi perdón, en todo caso tiene que buscar el perdón de los que dañó haciendo lo que hizo”, pronunció.



Morena se comprometió a dejar su vida marginal. Prometió estudiar y también hacer un tratamiento psiquiátrico, como pidió el juez. Mientras tanto podrá estar con su pequeño Amadeo, que estuvo muy bien cuidado por el conductor.

Fuente: TN