Zoe Saldaña ganó el Oscar y realizó una inesperada dedicatoria: ¿a Argentina?

La actriz estadounidense Zoe Saldaña ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su desempeño en la película Emilia Pérez y realizó una inesperada dedicatoria que no tardó en llamar la atención en Argentina, por lo que es hizo viral en redes sociales.



Luego de imponerse a las actrices Monica Barbaro (A Complete Unknown), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist) e Isabella Rossellini (Conclave), Zoe Saldaña subió al escenario para llevarse la estatuilla a Mejor Actriz de Reparto. Una vez tuvo el micrófono delante de ella, no tardó en emocionarse y recordó todo lo que tuvo que pasar su familia para llegar hasta donde se encuentra ella ahora.



Pero esto no fue lo llamativo, sino que al final de su discurso, la descendiente de República Dominicana expresó: "El hecho de que haya ganado un premio por un rol en el que canté y hablé en español... Mi abuela, si estuviera aquí, estaría tan encantada... Esto es para mi abuela Argentina Cesse, muchas gracias!". Así, las palabras de la integrante de Emilia Pérez no tardaron en hacerse virales en redes sociales por la aparición de nuestro país.

Si bien muchas personas inicialmente habían entendido que la abuela materna de Zoe Saldaña era argentina, esto no es así: era dominicana y se llamaba Dolores Argentina Cesse. Además, la dedicatoria fue tan especial porque fue quien la crió y falleció el 8 de agosto de 2019 a sus 84 años.

De igual manera, Saldaña sí tiene vínculos con Argentina y nunca los ha ocultado, sino que siempre se mostró orgullosa de ellos. Para la sorpresa de todos, la actriz toma mate en su día a día y lo conoció cuando era apenas una estudiante, ya que tuvo compañeros argentinos y ellos se lo enseñaron, mientras que en la actualidad tiene como maquilladora a la porteña Vera Steimberg y se ha reconectado con la infusión.

Fuente: Rating Cero