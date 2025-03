Lo que se dice en las mesas: desestiman una sorpresa cambiaria antes de octubre

A pesar de la agobiante inclemencia climática, los que volvieron del fin de semana XXL mantuvieron algunos escuetos encuentros, la gran mayoría de índole virtual, y bien temprano, y solo unos pocos dejaron sus oficinas y bunkers refrigerados, sobre todo de zona norte, para ir al encuentro de clientes y asesores. Si bien la semana corta auguraba una menor presencia de gente del mercado, aprovechando los feriados de carnaval, la atención se mantuvo en el devenir del acuerdo con el FMI. Al respecto, tres interrogantes desvelan a los expertos: ¿cuánta plata, para qué y cuánto tiempo? Creen que es difícil que, pese a los dichos del Presidente Milei de que va a enviar al Congreso el acuerdo, presente la Carta de Intención con las metas y todo, sino que enviará algo general. Pero es clave saber qué pasa con el acuerdo para destrabar el financiamiento de los vencimientos de deuda. Por ello, en las reuniones entre gestores, inversores y consultores, consideran que acuerdo va a haber, porque hay predisposición y no demasiada animosidad de la burocracia del Fondo para con Argentina, más la colaboración de Scott Bessent (Secretario del Tesoro de EEUU) bajando línea en el Board, entonces, todo pasa por saber de cuánta plata será, por cuánto tiempo será el acuerdo, y para qué será la plata. La pregunta del millón es si el Fondo dará más plata de la que quiere cobrar. Entonces, habrá que ver cómo reacciona el mercado al nuevo acuerdo, si es por un año o por dos o cuántos. Lo que todos tienen en claro, o más bien, esperan es que la plata que llegue del Fondo será para la vitrina, no para usar.

El régimen cambiario divide las aguas entre los analistas, donde algunos prevén que el acuerdo cambie la política cambiaria y de control de capitales del Gobierno y la otra mitad que no. Sin embargo, nadie espera una devaluación antes de fin de año, sino correcciones al statu quo de régimen cambiario, habrá que ver el timing. En un desayuno muy tempranero, un conocido economista con llegada directa al Presidente comentó que, con respecto al cepo, hay convicción de eliminarlo, que en realidad es cada vez más sencillo porque se trata de una serie de restricciones que aún perduran, pero no se vislumbra un régimen a la Sturzenegger, el tema es que quieren tener un poco más de precaución. Lo importante es el tema de dividendos futuros, porque los pasados se irán cancelando en cuotas, como lo vienen haciendo. O sea, la demanda de divisas para este fin se negocia en cuotas. Pero respecto de los futuros, es decir, aquella multinacional que quiere invertir en el país, lo único que les pregunta a sus asesores locales es si podrán sacar los dividendos de esa inversión en el futuro. Este es el cuello de botella de las futuras inversiones.

En ese sentido, circuló el último informe de Janus Henderson cuyo índice global de dividendos alcanzó un récord de 1,75 billones de dólares en 2024. Es un tema que los gestores globales miran con más atención a la hora de decidir la relocalización de las carteras, de ahí su relevancia. Sin darle mayor importancia, por ahora, al escándalo crypto ($LIBRA), y al episodio con el diputado Manes la atención gira hacia afuera, donde, sobre todo las multinacionales y empresas locales de fuste siguen de cerca la demencial política arancelaria de Trump, que día a día y hora a hora, trae novedades. En este contexto, la mirada se inclina hacia Europa, principalmente, por lo que acontece en Berlín donde el gobierno acaba de abandonar el viejo manual fiscal y ha iniciado una nueva era de inversiones agresivas, rompiendo los grilletes de la austeridad en favor de una revisión masiva de la defensa y las infraestructuras. En un “conference call” transoceánico un especialista francés explicó que no se trataba de un mero retoque político, sino de un cambio fundamental en la trayectoria económica de la mayor economía de Europa, donde el núcleo de esta transformación es una reforma histórica de las normas presupuestarias alemanas para permitir que los gastos de defensa superiores al 1% del PBI queden excluidos del rígido mecanismo de freno de la deuda del país. Se trata de una respuesta directa a la creciente inestabilidad geopolítica y una clara apuesta por la preparación militar. Pero esto no es más que el principio porque el gobierno germano también está poniendo en marcha un fondo especial de 500.000 millones de euros, consagrado en la Constitución, para el gasto en infraestructuras, equivalente al 11,6% del PBI. Este fondo canalizará la inversión en transporte, redes energéticas y vivienda durante la próxima década, sentando las bases de un nuevo ciclo de expansión económica. Explicó además que las reformas a nivel estatal aliviarán las restricciones de la deuda, creando una mayor flexibilidad para la inversión regional, por eso las implicancias económicas son monumentales, tras años de crecimiento lento, Alemania parece estar a punto de recuperarse, con proyecciones a medio plazo que apuntan a un crecimiento de entre el 1,5% y el 2% a partir de 2027. ¿Por qué interesa tanto? Porque esto ya está repercutiendo en el mercado de renta fija, con la mayor suba del rendimiento del bono alemán a 10 años desde la caída del Muro de Berlín, lo cual para los inversores representa una ruptura decisiva con el statu quo y podría remodelar las estrategias de asignación de capital no solo en toda Europa. A esto se suman los 800.000 millones de euros adicionales que está pidiendo Mario Draghi para el rearme europeo. La cuestión, entonces, no es si esto repercutirá en los mercados, sino con qué rapidez se adaptarán los inversores a este nuevo paradigma. Lo cierto es que, según la visión desde el Viejo Continente, la era de la infra-inversión en Europa ha terminado, y quienes se posicionen más temprano cosecharán los mayores beneficios. ¿El único inconveniente?: la deuda futura (Alemania podría sumar entre 800.000 y 1 billón de euros de deuda de aquí a 2035). Desde el otro lado del Atlántico, plantearon dudas si el bund a 10 años podría subir aún más señalando que la pregunta clave era si los inversores seguirán viendo la deuda alemana como un refugio seguro si incumple sus propios dogmas presupuestarios. Una cosa es cierta, Berlín se embarca en una trayectoria presupuestaria inédita desde la reunificación y los mercados van a tener que acostumbrarse. Para los mercados emergentes no es tan buena noticia porque ahora Alemania y Europa en su conjunto aspirarán más capitales internacionales restando flujo hacia las otras regiones.

Contrapunto entre "traders" y lo que dejó el discurso de Milei

Intenso contrapunto entre tres “traders” de las principales mesas locales dejó que: los Globales deambularon dentro del promedio de sus pares de la región mientras que la renta variable emergente opera en positivo, donde los ADR bancarios y de servicios están en esa sintonía, pero los energéticos golpeados por el petróleo; además con brecha en más del 15% y el “canje” en 0% el peso se benefició de la debilidad del dólar, pero inquieta su relación tanto con el real como con el euro, porque con el dólar en todo caso el Gobierno se comió el colchón pero con las divisas brasileña y europea están en rojo; y la performance del dólar financiero refleja que continúa deslizándose por debajo del 1% diario con volúmenes de AL30 y GD30 contra MEP y Cable en BYMA PPT T+1 que sugieren una menor intervención del BCRA. En cuanto a la renta fija local, tanto los bonos CER como los títulos de tasa fija con un plazo remanente mayor a los 6 meses coincidieron en que mantienen la tendencia operando con una debilidad creciente tras la licitación de LECAP cortas de la semana pasada, con el BONCAP Feb-26 cerrando en 2,49% de tasa efectiva mensual.

Uno de los “traders”, más inquieto con las reservas, tiró que los argendólares ya cayeron casi 4.400 millones desde el fin de la etapa 1 del blanqueo. Y hablando de dinero, destacaron como el repunte de la demanda de dinero presiona la liquidez bancaria en el marco de la meta de Base Monetaria Amplia (BMA), inclinando a las entidades financieras a tomar con mayor asiduidad Pases activos e interbancarios, por eso se vio en estos meses un Tesoro inyectando liquidez y un BCRA retirando pesos. Precisamente, le prestan atención a las idas y vueltas de la estrategia monetaria-financiera del Tesoro y del BCRA donde, por un lado, luego de que el BCRA recortó la tasa de política monetaria en febrero, el Tesoro se movió en dirección opuesta en la última licitación. Esto podría responder a que en Economía y en el BCRA contemplen la eventual volatilidad electoral en el mercado de deuda en pesos.

Luego sumaron a un legendario politólogo en busca de una lectura sobre el discurso de Milei en el Congreso. Citando al economista Harry Johnson, que al terminar cada una de sus clases, preguntaba: ¿qué sabemos ahora que no sabíamos al ingresar al aula?, la pregunta que surge luego de escuchar al Presidente en la inauguración del período de sesiones ordinarias, es que tras más de una hora sistematizó lo que ya se sabía, lo cual no está mal, por el contrario, por ende, el “no hay plata” seguirá vigente. Avisó que enviará un conjunto de leyes, las cuales podrán aprobarse durante el período de sesiones ordinarias, o desde el 10 de diciembre de 2025 en adelante, cuando ambas Cámaras modifiquen su composición como resultado de la elección de medio término del 26 de octubre. Lo que está claro es hoy el PEN no tiene mayoría ni la tendrá después de las elecciones por lo que la música será negociar. ¿Qué más les contó?: que el discurso de Milei en el Congreso confirmó la polarización de la política (faltaron la mitad de los legisladores, tres cuartas partes de los gobernadores y hubo incidentes y tensiones entre oficialismo y oposición); que, lograda la incorporación a la Corte de García Mansilla, el Ejecutivo se centrará en lograr la del juez Lijo a la que se oponen el peronismo y sus aliados; que el proceso político electoral avanza rápidamente pese a la suspensión de las PASO (CABA fijó el 29 de marzo como cierre de listas de candidatos y el 18 de mayo se vota en el distrito); que el episodio de las criptomonedas es el conflicto político más importante que ha tenido que asumir Milei desde que llegó al poder el 10 de diciembre de 2023, no obstante, no parece haber impactado negativamente en su viaje a los EEUU ni en su relación con la administración Trump; y que la protesta por los recortes en salud, el aumento del costo de vida, la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y el conflicto docente son reflejo de un malestar socio laboral que podría incrementarse este año.

¿Se demora el proceso de baja de tasas?

Un grupo de inversores, algunos integrantes de la Logia cuponera, cruzaron el charco y ahí debatieron novedades como por ejemplo que por primera vez desde que existe el dólar Blend hubo en enero pasado más exportaciones liquidadas en el MULC que exportaciones devengadas, un fenómeno que lo vinculan al boom de los préstamos bancarios en dólares. Se dijo también que comienza a consensuarse la idea de que hay menor margen de lo previsto para avanzar con el recorte en la tasa de interés. Es que, por un lado, las necesidades de liquidez que van apareciendo, tanto por el lado del Tesoro y el “roll over” de su deuda en pesos, como de los bancos que prefieren crecer en crédito que en colocaciones al Tesoro porque los ayuda a mejorar sus márgenes. Pero, por otro lado, aparece la necesidad de mantener el incentivo a que las empresas se financien en dólares y eso se logra con más tasa en pesos, a lo que además se suma la expectativa de que los datos de inflación de febrero y de marzo se mantengan en niveles similares o incluso algo superiores a enero. Según debatieron, el mercado empieza a leer este escenario como de demora en el proceso de baja de tasas y eso se traduce en aumento de las tasas de interés de corto plazo y de aumento de la tasa forward del segundo semestre, lo que implica que el recorte de tasas incluido en precios es cada vez menor, a pesar de cierta corrección en los últimos días.

Dado sus nexos con Wall Street, estos habitués de la costa esteña, comentaron sobre la Conferencia Corporativa Global de Mercados Emergentes del J.P. Morgan sobre las oportunidades de inversión en América Latina. Uno de los participantes contó que durante la conferencia "How to Play Latam, The View from the Experts", se discutieron ideas comerciales y cómo posicionar las carteras ante la escalada de los riesgos arancelarios, y vio que en general, los inversores siguen siendo selectivos y prefieren créditos de mayor calidad en México que estén menos expuestos al impacto negativo de los aranceles, y prefieren exposiciones en los sectores financiero y de servicios públicos, mientras que en el caso de Brasil, a la luz del aumento de las tasas de interés locales debido a los crecientes déficits fiscales de la administración de Lula, los inversores se muestran cautelosos con las empresas que necesitan financiarse en los mercados de bonos locales con rendimientos cercanos al 15%. Sin embargo, los inversores siguen siendo optimistas sobre los sólidos créditos brasileños con ingresos en dólares, contratos a largo plazo y financiación en dólares. En el caso de Colombia, los inversores comparten el entusiasmo y encuentran valoraciones atractivas en el crédito corporativo, ya que las elecciones del próximo año pueden ser un catalizador positivo para el ajuste de los diferenciales. Con respecto a Brasil, mencionaron la última encuesta de Datafolha que confirma el desgaste del gobierno de Lula 3, con una caída en la aprobación y un aumento en la insatisfacción. La falta de una marca clara, combinada con los cambios en las dinámicas políticas y sociales, refuerza el escenario de desafíos. Incluso con el crecimiento del PBI y el bajo desempleo, la popularidad sigue estancada.

