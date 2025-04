Dos diputados santafesinos rompen con el bloque PRO e impulsan una agenda federal

Los diputados santafesinos Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini anunciaron que dejarán la bancada del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación para armar el bloque "Futuro y Libertad", con lo cual el macrismo pasará de 41 a 39 bancas, aunque no se afectará la integración del interbloque en el que también participa el MID.

Chumpitaz es un empresario y ex jugador de rugby que estuvo muy cerca de Mauricio Macri, pero se había acercado en los últimos meses a la ministra Patricia Bullrich, mientras que Razzani es una empresaria fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos.

Chumpitaz señaló que su "objetivo principal es muy firme: defender a los santafesinos", y que desde esa bancada buscarán impulsar la reforma integral del Estado, respaldo total a las fuerzas de seguridad, desburocratización, implementación de un Estado con políticas públicas vinculadas y aggiornadas a la inteligencia artificial (IA), desarrollo productivo, baja del gasto político y justicia rápida frente al delito.

Destacó que Futuro y Libertad buscará "articular con otros sectores liberales, federales y reformistas que compartan una visión estratégica del país: desarrollo con reglas claras, protagonismo de las provincias, y una política que se ponga al servicio de la gente, no de sí misma".

Con impronta santafesina

En diálogo con El Litoral, Chumpitaz anticipó que el nuevo espacio tendrá una fuerte articulación con el empresariado santafesino y proyectará su armado político con la mirada puesta en Rosario 2027.

"La idea de constituir el nuevo bloque llamado Futuro y Libertad tiene que ver principalmente con la defensa de los intereses santafesinos, de la producción de nuestra provincia y también con trabajar en los temas de seguridad, de orden y de justicia. Me parece que son los temas que le afectan a los santafesinos y que a veces desde Buenos Aires no se ven y no se pueden canalizar y darle solución.

- ¿No hay margen en ese, como se suele decir, "centroporteñismo", para discutir temas que son a veces tan locales como éstos?.

- Creo que en Buenos Aires no hay margen, y tampoco hay intenciones de discutir la problemática del interior, la problemática productiva, la problemática que sufrió Rosario en materia de seguridad y que gracias a una tarea conjunta entre el gobierno nacional y el gobierno provincial se pudo mejorar. Creo que los temas de Buenos Aires son totalmente distintos a los que vivimos los santafesinos. O sea, nosotros tenemos el polo de crushing de soja más importante del planeta y sin embargo, por momentos parecería como que estamos olvidados.

- De todos modos, a pesar de esta ruptura, ¿seguís manteniendo tu alineamiento con lo que es la Libertad Avanza?

- Nuestro alineamiento ideológico no cambia para nada en absoluto. O sea, nosotros tenemos un pensamiento liberal de centro derecha desde hace muchísimos años. Cuando planteábamos ciertas cuestiones, muchos nos miraban raro. Por ejemplo, de la baja de edad de imputabilidad hace diez años que vengo hablando y hoy es un tema de agenda. Nuestro alineamiento y nuestro pensamiento sigue siendo la defensa de la república, la institucionalidad, principalmente la defensa de la propiedad privada, con lo cual vamos a trabajar y apoyar al presidente Milei en cada una de las acciones que consideremos que esté bien y obviamente también vamos a apoyar al gobernador Pullaro en los mismos términos. Me parece que eso va a dar un marco de coherencia.

- ¿Hay alguna hipótesis electoral detrás de esta decisión?.

- No una hipótesis, sino una firme definición de competir en octubre por la renovación de mi banca como diputado de la Nación, y obviamente generar la musculatura y el volumen político que necesitamos de cara al 2027 para llegar a nuestro objetivo, que es en definitiva transformar la ciudad de Rosario. Yo a eso lo aclaro porque mi sueño no es ser intendente, sino transformar Rosario, que son dos cosas totalmente distintas. Por eso vamos a trabajar y nos vamos a enfocar en todos los temas que tengan que ver con Rosario, con la provincia de Santa Fe.

La mira en 2027

- El domingo (la diputada nacional y armadora provincial de LLA) Romina Diez ya posicionó a Juan Pedro Aleart como posible candidato a intendente libertario. ¿Cómo te ves ahí?.

- Muy bien, muy bien. Juan Pedro es un muy buen candidato. Ahora le queda competir en las elecciones generales, y después veremos. La verdad es que para llegar a un lugar tan importante en el 27 hay que ir superando varios obstáculos, con lo cual me parece perfecto que se sume gente nueva a la política y que le traiga un poco de frescura.

- ¿Te ves en una interna libertaria con Aleart, por ejemplo, por la intendencia?

- No, yo la verdad es que me veo transformando la ciudad. Para llegar allí hay que buscar aliados, buscar socios políticos, buscar volumen, y también hay que competir. Vengo del deporte. Fui deportista amateur y deportista profesional, con lo cual la competencia me fascina. Y vengo de 31 años de empresario, o sea que me motiva, me gusta y creo que le hace bien al sistema político en general.

- En algún momento se habló mucho de la posibilidad de que Unidos se abriese y le diese lugar a La Libertad Avanza como un aliado más, de cara a las legislativas nacionales. ¿Se puede dar eso?.

- No lo veo, porque Unidos tiene una figura muy clara y muy nítida en la provincia Santa Fe. Y lo componen distintos partidos, como por ejemplo el socialismo, que no compartiría bajo ningún punto de vista un espacio con La Libertad Avanza, y que LLA no compartiría con el socialismo. Todo puede suceder, pero yo lo veo como casi imposible todo puede suceder en la la política, pero yo lo veo casi imposible. La identidad y la nitidez del gobernador Pullaro no es la misma que puede llegar a tener el socialismo a la hora de manifestar su idea. Son ideas distintas, que algunas son similares y otras no.

- Por ahora son dos en este bloque. ¿Puede haber más que los acompañan?

- Sí, por supuesto. Este miércoles tuvimos una reunión con cuatro diputados de distintas provincias que sufren y ven la misma preocupación respecto a sus distritos. Empezamos conversaciones para ver si se podían sumar y desde ya que nosotros dejamos abierta la puerta a a todo el que quiera hacerlo, siempre que tenga los ideales y el pensamiento de defensa del sistema productivo del interior. Esa es la única condición que nosotros ponemos, porque es nuestro foco y donde vamos a trabajar.

- ¿Hablaste esto con Patricia Bulrich?

- Sí, hablé, ella me llamó. Respetó mucho la decisión. Me dijo que lo veía como una buena definición política, que tiene firmeza y sustento; que tiene una explicación y una coherencia con lo que yo vengo haciendo de apoyar a Milei y a Pullaro en lo que se está haciendo bien.

