Conmoción: murió la actriz Renata del Castillo a los 42 años

Este lunes 28 de abril, se conoció la triste noticia del fallecimiento de Renata del Castillo, la reconocida actriz que brilló en Como dice el dicho. La artista tenía 42 años y había sido diagnosticada de cáncer cérvicouterino en 2023.

Su colega Anahí Fraser fue la encargada de dar a conocer este hecho que conmocionó a todo el mundo del espectáculo. “Mi amiga hermosa, mi hermana de vida, tantos años juntas, tantas risas, tantas locuras y pláticas y demás”, escribió con profundo dolor.



En esta misma línea, su compañera de aventuras la recordó con mucha tristeza y manifestó en las redes sociales: “Vuela muy alto hermosa, Renata del Castillo, lo hiciste increíble (...) Sé que estás con tu mami y Tita y que ya no duele nada”.

De qué murió la actriz Renata del Castillo

En febrero de 2022, la actriz dio a conocer que había sido diagnosticada con un tumor maligno en la columna. En este sentido, empezó con los tratamientos correspondientes para poder recuperarse con la ayuda de todos sus familiares y amigos.

“Tengo cáncer cervicouterino, en el cervix. Fue como año y medio que no me hice mi papanicolaou y cuando voy, ya tenía cáncer en fase terminal, que es fase 4, y ahora tengo metástasis. El cáncer se va a otras áreas de tu cuerpo y a mí se me fue a la parte del (hueso) sacro, hacía atrás, por eso no puedo caminar”, explicó en una entrevista para para Venga la Alegría.

Quién era Renata del Castillo

Renata del Castillo Aguilar fue una exitosa actriz que saltó a la fama con su participación en el capítulo de Lo Que Callamos Las Mujeres. Luego, participó en diversos proyectos televisivos y fue reconocida por su carisma y talento en México.

Su debut artístico lo hizo con la telenovela Cuando seas mía (2001), una producción original de TV Azteca. Gracias a su talento, se convirtió en una de las artistas más relevantes del medio.

