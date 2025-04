Thierry Henry se rindió ante Ousmane Dembélé luego del PSG vs. Arsenal: “Puede que estemos viendo al mejor del mundo”

PSG golpeó primero, y de visitante. Los parisinos se impusieron por la mínima en el Emirates Stadium vs. Arsenal en la ida de las semis de Champions League y definirán todo en el Parque de los Príncipes, buscando su primera final internacional desde la temporada 2019/20.

Ousmane Dembélé fue el héroe, con su gol a los tres minutos de juego, pero también por todo el peligro que generó contra el arco de David Raya. Y, ciertamente, impresionó a muchos, incluyendo a Thierry Henry. El histórico delantero francés, campeón de la competición con el Barcelona, no pudo más que rendirse al ser presentado con las estadísticas del futbolista del PSG.

Son 33 goles en todas las competiciones ésta temporada para Dembélé, el cuarto máximo goleador de las cinco grandes ligas europeas, y 25 tantos en el 2025, para liderar ese ranking. Y Henry quedó sorprendido: “Son estadísticas impresionantes, y es algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo: si Ousmane puede terminar lo que genera, es uno de los mejores si no el mejor jugador en el mundo. Y eso es lo que está haciendo recién ahora”, señaló.

“Puede ser que estemos viendo al mejor jugador del mundo, si puede ser consistente con lo que está haciendo en este 2025. Puede conquistar el trébol”, destacó Henry. “Nunca fue un jugador que fuera a ayudar en defensa, pero el problema suyo era otro, gambetear cuando no tenía que gambetear, patear cuando no tenía que patear, pasar cuando no tenía que pasar”, completó en su análisis sobre el juego de Dembélé.

Dembélé, el máximo goleador de las cinco grandes ligas en 2025

Las estadísticas que sorprendieron a Thierry Henry tienen que ver con los goles, y que finalmente Ousmane Dembélé está siendo capaz de finalizar todo lo que genera con su superioridad física y desequilibro individual. Ahora eso se traduce en tantos, y se ubica como el máximo goleador de las cinco grandes ligas en este 2025.

Fuente: bolavip