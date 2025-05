Juan Pablo Aversa se equivoca, la ciudad está sucia, no es una "sensación"

Azorados y asustados escuchamos al subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente, Juan Pablo Aversa, decir en un portal local de noticias que hay un concepto instalado que la ciudad está sucia pero que en realidad no es así. Ese desafortunado comentario nos retrotrajo a nefastos tiempos en donde el kirchnerismo decía que en Argentina no había inflación, que en realidad era una "sensación instalada", así nos fue, aún estamos pagando las consecuencia de esa "sensación".

La ciudad está sucia por que existe una incapacidad por parte de funcionarios como Juan Pablo Aversa que en vez de trabajar se dedican a mentir y tratar de tapar el sol con la mano.

El centro de la ciudad esta literalmente intransitable, el excremento de las aves lo convirtieron en un virtual gallinero y el olor es literalmente nauseabundo. Los barrios no le van en zaga, no se limpia, se cortan los yuyos y no se recolectan, se los deja tirados y se tapan las bocas de tormenta.

No existe un plan ni hay políticas implementadas, todo se hace de "taquito" y las consecuencias están a la vista.

Hay un punto en donde debemos ser honestos: Viotti no tiene toda la culpa, hay empleados que no le responden, que le tiran del saco para abajo, que juegan tratando de hacer un gol en el propio arco, que tienen la intención de desgastar aún más una gestión que deja mucho que desear. Hay muchos empleados que responden al intendente anterior y juegan sucio.

Viotti debe implementar una política inmediata en materia de higiene, la ciudad está sucia, no es una "sensación" ,Juan Pablo Aversa se equivoca.