Se reveló la historia oculta detrás del viaje de Mauro Icardi y la China Suárez a Brasil que podría definir el futuro de los dos

La China Suárez y Mauro Icardi están viajando a Río de Janeiro para disfrutar el show gratuito de Lady Gaga, en la playa de Copacabana. La periodista Paula Varela informó en Intrusos que la pareja viaja acompañada de “Juanma, el peluquero de la China, más dos o tres personas más”.

Sin embargo, en Puro Show, develaron que la pareja del momento podría tener otras intenciones para viajar a Brasil, que podría definir el futuro de los dos. Mauro Icardi debería estar preparándose para volver a los entrenamientos de Galatasaray. Pero, decide viajar por placer a Copacabana para disfrutar un show musical.

Qué motiva a Mauro Icardi a dejar los entrenamientos de Galatasaray y viajar a Brasil

“No le estaría importando mucho lo que piensa el Galatasaray. Él está con mucha intención de venir a jugar a Latinoamérica. Sería ideal que fuera Argentina. Si bien ama a los turcos, tiene mucha intención de venir a jugar más cerca“, dijo Angie Balbiani en Puro Show para debatir junto a sus colegas el futuro de Mauro Icardi.

Además, la periodista supuso que Mauro Icardi podría haber viajado al país limítrofe para hablar con algún club. A esta información, Matías Vázquez respondió: "Es una buena observación porque ahí estaría más cerca de Argentina y la China podría ir y venir. Así no tendrían tanto problema con la familia ensamblada".



La exposición mediática que perjudica a Mauro Icardi

Los periodistas de Puro Show, además, analizaron la foto viralizada de Mauro Icardi y la China Suárez. En esta, la pareja cargaba con los bolsos y valijas para viajar a Río de Janeiro. Pero Matías Vázquez comparó la cara del futbolista con la de la actriz: “La cara de la China feliz y la cara de Icardi diciendo -Otra vez este quilombo-”.

De esta forma, el conductor analizó que el escándalo, a Mauro Icardi no le sirve para su carrera. No obstante, Angie Balbiani dijo que si no le serviría, se iría en un vuelo privado: “(Icardi) no tiene problema en mostrar esta foto. Si él se quiere ocultar, porque quiere cuidar en las formas, no se iría en un vuelo de línea”.

Fuente: Mitre