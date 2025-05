Andy Kusnetzoff dio su versión tras ser destrozado por un grupo de noteros: "Hay días que no estoy para dar una nota"

El pasado primero de mayo, Nicolás Edwin, un joven notero, fue a buscar a Andy Kusnetzoff a la puerta de la radio Urbana Play y el conductor lo esquivó con mala onda y se fue sin querer hablarle.

Esta situación genero que la escena se volviera viral y Kusnetzoff fuera criticado fuerte tanto en las redes sociales como en los distintos tapes en los programas de espectáculos.

"Nicolás lo fue a buscar a Andy, él no le quiso dar la nota y eso se hizo viral", contó Pampito en Puro Show (El Trece). Walle, uno de los noteros de este ciclo, fue uno de los que se mostró más filoso y le recriminó al conductor que se hubiera "olvidado" de su pasado como notero.

"No da notas. Es su política. Como ahora es conductor y empresario...", expresó Walle. Por su parte, cuando fue a buscarlo, Andy se defendió: "Yo lo único que dije es que no me gusta que me esperen con la cámara prendida. Hay días que no estoy para dar una nota o que estoy apurado".

"No tenés que estar siempre a disposición del otro. Hablé mil veces y hay días que tenés más ganas y a veces no. A mí no me molesta nada, no fue tan grave. No me parece bueno que, por una vez que no hablás, te hagan un informe", sumó molesto.

Finalmente, Kusnetzoff dijo: "Yo no me olvido de que fui notero pero eso no hace que en 23 años uno pueda no tener ganas una vez".

Fuente: Pronto