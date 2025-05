Chiara Mancuso habló por primera vez del conflicto entre Maradona y su papá: “Le afectó porque eran amigos”

Este jueves, Chiara Mancuso estuvo como invitada en LAM (América) tras ser eliminada el lunes de Gran Hermano (Telefe). Durante el reportaje, habló del conflicto judicial que su padre, Alejandro Mancuso, tuvo con Diego Armando Maradona, quien lo llevó a juicio por presunta estafa por la utilización no consentida de su imagen en unos videojuegos promocionados en China.

Consultada sobre el tema, opinó: “Mi papá no recibió plata, pero sí por suerte ganó el juicio, donde los peritos dijeron que mi papá no falsificó ninguna firma, y la dejo ahí porque les tengo mucho respeto a Dalma, Gianinna y Claudia. No tengo nada para decir”.

“Dalma me dijo que no te conocía, que no tenía nada en tu contra, obviamente, porque qué tenés que ver vos”, acotó Ángel de Brito, conductor del ciclo.

Luego, respecto al conflicto del exfutbolista con el Diez, sumó: “Por suerte ya pasó todo eso”.

Consultada sobre cómo afectaron a Mancuso las acusaciones en su contra, indicó: “A mí no me bardeaban, bardeaban a mi papá, y por eso a él también le daba tanto miedo que yo me insertara en los medios. Él es muy emocional como yo, pero mucho más tranquilo. Es muy sensible, y sí le ha afectado todo esto emocionalmente porque Diego era su gran amigo”.

“Maradona despierta pasiones fuertes y hasta que no salió el juicio a favor de mi papá a él le costó mucho, desde su imagen, el trabajo”, agregó Chiara.

Por último, analizó: “Es difícil ser Diego también. Mi papá no quiso hacer mucho revuelo, es perfil bajo. Yo a las chicas nunca las vi, no las conozco, solo conozco a Vero (Ojeda) y siempre bien con nosotros”.

Fuente: TN