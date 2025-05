Marley dio detalles del nacimiento de su hija y encendió la polémica en torno al vientre subrogado

En las últimas horas se viralizó un fragmento de una entrevista al conductor Alejandro Wiebe, mejor conocido como Marley, en donde relata cómo fue el nacimiento de su hija Milenka. La anécdota generó polémica y gran repudio en las redes.

En diálogo con CARAS, Marley describió el difícil parto de su hija Milenka a través de un vientre subrogado, pero lejos de conmover a los usuarios sucedió todo lo contrario.

¿Qué dijo Marley acerca del parto de su nueva hija?

“Así estuvimos horas y horas y en un momento viene el médico y dice ‘hay mucho sangrado, hay un nuevo método que es una especie de aspiradora para poder succionarle y poder acelerar… ¿vos querés eso?”, comenzó el relato del momento del parto de su hija que fue duramente criticado en las redes en las últimas horas.

A esto Marley contó que respondió: “Yo no quiero eso, quiero que nazca natural”, pero su médico le aclaró que detener el sangrado era una prioridad.

Fue allí, entonces, cuando el médico le propuso esperar una hora y media para ver si todo “estaba bien”. Finalmente, a las 2:30hs, como el sangrado continuaba tuvieron que recurrir a esta nueva tecnología a la que se refirió en un principio: “Nació dormida”, completó.

El fragmento viralizado lo compartió la usuaria @otramai, una puericultora, que escribió: “Marley contó muy suelto de cuerpo como en el parto de la segunda bebé los médicos dijeron que había que intervenir con una ¿Ventosa? porque la madre estaba con mucho sangrado pero antes le preguntaron a el y el dijo “noo, yo quiero que sea natural” así que le hicieron caso“.

Entre otros detalles, Marley contó que “empezaron” a las 7 de la tarde y Milenka nació a las 3:00hs.

Acostumbrados a las anécdotas divertidas, esta vez el tono gracioso en el relato no cayó bien a nadie: “Se está muriendo desangrada una mujer y en ningún momento la nombra, nunca dice la mujer, la gestante, la madre. No solo es un sádico por hacerla sufrir sino que la invisibiliza a tal punto q parece q hablara de un animal”, opinó Flora Heredia y se sumaron cientas más.

Según contó luego en la entrevista, la mujer del vientre subrogado fue madre a los 19 años: “Lo vivió con mucha tensión y ella amó estar embarazada, entonces cuando ella se enteró que estaba esta posibilidad me dijo ‘yo quiero vivir otro embarazo, pero no quiero tener otro hijo’, sus hijos ya son adolescentes, y no sabés lo que lo disfrutó”, sostuvo Marley.

El conductor también generó revuelo cuando anunció que sería papá nuevamente y le abrió una cuenta de Instagram a Milenka. Es importante recordar que Marley realizó este procedimiento en Estados Unidos, ya que Argentina no cuenta con una ley específica al respecto.

Fuente: Infocielo