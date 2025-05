El sugerente mensaje del padre de Jack Doohan a Alpine sin decir ni una palabra luego del cambio por Colapinto

El pasado miércoles se hizo oficial la decisión de Alpine de darle a Franco Colapinto un lugar en la parrilla de la Fórmula 1 por las próximas cinco carreras. Eso significa, claro, que uno de los dos pilotos de la escudería debe ceder su auto, y el señalado para ello fue Jack Doohan.

El australiano tendrá que quedarse en el paddock mientras el que fuera su A525 por los primeros seis Grandes Premios de la temporada, ahora es pilotado por Colapinto. Una decisión que, lógicamente, no cayó bien en el círculo del piloto. Y por si sus declaraciones no fueran suficiente, ahora su padre también se metió en la polémica.

Ahora bien, Mick Doohan (cinco veces campeón mundial de motociclismo) fue un tanto más sutil en su forma de afrontar la decisión de la escudería con su hijo, y no le hizo falta decir ni una sola palabra. En su lugar, se limitó a compartir en redes sociales los resultados tanto de Jack como de Pierre Gasly en los primeros Grandes Premios de este 2025.

Los resultados de Doohan y Gasly esta temporada

Con sus historias, no hace falta interpretar demasiado qué es lo que quiso decir Mick Doohan. El legendario motociclista hizo foco en los resultados de la temporada entre los dos pilotos de Alpine y, aunque su hijo no puntuó en ninguna carrera, su compañero apenas lo hizo en una ocasión.

Doohan se marcó dos DNF (Australia y Miami), mientras que Gasly se golpeó en Arabia Saudita y fue descalificado en China. Sus puntos llegaron en Bahréin, donde fue séptimo, y lo mejor del australiano se dio en el Gran Premio de China, en la segunda fecha del calendario.

En cualquier caso, si uno mira la imagen más grande, no parece tan desastroso el rendimiento de Jack para ser un novato, ya que su experimentado compañero no lo ha hecho mucho mejor. No obstante, Alpine cree que Franco Colapinto merece su oportunidad y el argentino tendrá cinco carreras para demostrarle que el cambio fue lo correcto, más allá de lo que piense el entorno de Doohan.

