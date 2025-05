La trama oculta tras la salida de Oliver Oakes de Alpine

Como se adelantó, la salida de Oliver Oakes de Alpine no se debió precisamente a las disidencias con Flavio Briatore. Al parecer, desde que asumió a mitad de la temporada pasada, habría puesto en marcha un plan para adquirir el equipo, desvalorizándolo primero, en el que estaban involucrados su hermano William y a su antiguo socio, el empresario ruso Dimitry Mazepin.

La sociedad Oakes-Mazepin

Oakes, ingeniero británico y copropietario del equipo Hitech Grad Prix (F2, F3 y F4) se asoció en 2016 con Dimitry Mazepin, que adquirió el 75% de las acciones del equipo, donde su hijo Nikita corría en F3 y en 2021 para facilitar su llegada a la F1, se convirtió en patrocinador de Haas a través de Uralkali, una de sus empresas, cuando aun estaba bajo la dirección de Günther Steiner.

En febrero de 2022 Rusia invade Ucrania y Mazepin es acusado de ser estrecho colaborador de Vladimir Putin. Reino Unido y la Unión Europea le imponen sanciones, y la FIA lo proscribe de la F1, por lo que debe abandonar el patrocinio y su hijo deja de ser piloto de Haas.

Poco antes de que Mazepin fuera expulsado de la F1, Oliver Oakes toma el control de sus acciones, las que según él le fueron cedidas, y registra una empresa off shore en Chipre llamada Hitech Global Holding, operación que la justicia de Reino Unido comienza a investigar, bajo la sospecha de que el empresario ruso continuaba manejando los activos y Oakes era su testaferro.

A fin de 2022, la FIA abre la inscripción para sumar dos nuevos equipos a la parrilla de la F1 y Hitech se presenta como candidata con el aval de otro inversor, el empresario de Kasajistán, Vladimir Kim, que habría adquirido el 25%. Oliver Oakes presenta la solitud junto a Andretti Cadillac, Lucky Sun (grupo inversor de Hong Kong y Rodin Motorsport, propiedad de un empresario australiano).

Luego de la evaluación, la FIA rechaza la propuesta de Hitech y Oakes inicia acciones legales. Paralamente, Dimitry Mazepin demanda a Haas por no devolver el dinero del patrocinio retirado de Uralkali, y traba un embargo al equipo, por el que casi pierde una fecha del campeonato en 2024.

William Oakes detenido y Oakes comprometido

El 2 de mayo, primera jornada del GP de Miami, William Oakes, hermano de Oliver y director de Hitech GP, que estaba siendo investigado, es encontrado en posesión de una gran cantidad de dinero y luego de comparecer ante la corte de Northampton, en Reino Unido, queda detenido.

La detención desató una lluvia de información en todos los medios del mundo, que revelaron el trasfondo de Hitech GP y pusieron al descubierto los planes de Oliver Oakes y sus socios.

El plan del ex jefe del equipo Alpine F1

Desde que Hitech fue rechazado por la FIA para formar parte de la F1, la única alternativa para ingresar era comprar un equipo existente y Alpine acababa de revalorizarse luego de la venta del 24% de acciones a un poderoso grupo inversor. De la información vertida en las redes, que surge de la investigación de las acciones de Oakes y sus socios, se desprende que el plan era desvalorizar el equipo para adquirirlo a menor valor.

Como parte del plan Oliver Oakes comenzó incorporar a la estructura de Alpine, gente de su confianza como Dave Greenwood (ex ingeniero de Hitech), director de carreras de Alpine y Richard Lockwood, director de estrategia. Incluso Jack Doohan y Paul Aron, también habían sido pilotos de Hitech.

Pero Oakes no contaba con la llegada de Flavio Briatore, viejo conocedor de la F1, con mucha historia dentro de la categoría. Briatore comenzó a sospechar y cuestionar sus decisiones, incluso acerca de la elección de los pilotos. Que a Alpine no le vaya bien, con todo el esfuerzo que se estaba poniendo y que insistiera en mantener a un piloto que los estaba hundiendo en el fondo de la parrilla, no le cerraba.

Finalmente, luego que su plan quedara expuesto con la detención de su hermano William, Briatore hizo lo que mejor sabe hacer y puso las cosas en orden. Primero le comunicó a Jack Doohan, ni bien terminó el GP de Miami, que iba a ser reemplazado por Franco Colapinto a partir de Imola y luego instó a Oliver Oakes a dejar su lugar como jefe del equipo, renuncia que Alpine oficializó en un comunicado del 6 de mayo, tras lo cual Oakes voló a Dubai para refugiarse.

Ahora con William detenido, Oliver Oakes en Dubai y Jack Doohan reemplazado por Colapinto, comienza una nueva en Alpine, de recuperación y mucho trabajo por hacer, que arranca cuando Franco Colapinto se ponga al volante del A525 en Imola.

