La historia de amor de Eva Bargiela con Gianluca Simeone: del cumpleaños que no quería festejar a la espera más dulce

Una escandalosa separación, un festejo de cumpleaños que no quería y un boliche con amigas son el escenario perfecto para esta historia de amor. En el año 2019, Eva Bargiela apostó todo por su relación con Facundo Moyano, dando el gran paso de dar el sí quiero frente a sus familiares y amigos. Sin embargo, en el año 2023 se separaron, dejando a Eva con el corazón en proceso de reparación. Así la cosa, el 22 de diciembre de ese año, en el día de su cumpleaños, las cosas dieron un giro que nadie vio venir, pero que al día de hoy la tiene rebosante de felicidad.

El 22 de diciembre de 2023, sus amigas más cercanas tomaron la decisión de ignorar los deseos de Eva de no celebrar un nuevo año de vida. Organizaron una “tarot party” y luego partieron rumbo a un reconocido boliche ubicado en Costanera, donde conoció al amor de su vida. En esta discoteca estaba Gianluca Simeone, el segundo hijo del Cholo, con el que pegó buena onda, pero debido a que el delantero vivía en Madrid, las cosas no avanzaron tanto… o eso creíamos.

Fue seis meses más tarde que la relación empezó a tomar forma, luego de que los rumores de romance comenzaran a circular. La modelo habló con LAM (América TV) y dio algunos detalles: “Nos estamos conociendo, y es eso, nada más. Nos conocimos en un boliche el día de mi cumpleaños, el 22 de diciembre, y pegamos muy buena onda”.

“Él vive afuera, así que dejamos de estar en contacto y volvimos a pegar buena onda charlando. Yo estoy como viviendo el hoy”, siguió. Como suele pasar hoy en día, luego de conocerse en el boliche, siguieron en contacto por medio de las redes sociales: un me gusta, un comentario o la respuesta a una historia se convirtieron en el modo de comunicación de ambos y con el paso del tiempo el vínculo evolucionó hasta transformarse en un romance.

Aunque no fueron ellos los encargados de confirmar la relación, sino que esto lo hizo Carolina Baldini, la mamá de Gianluca, al aire de Mitre Live. “No te voy a comentar cosas de mi hijo, cosas privadas… Pero sé que se están conociendo“, le dijo Carolina a Juan Etchegoyen, negándose a dar más declaraciones al respecto, aunque en su momento dejó en claro que se trataba de una buena persona.

Recién al día siguiente, en un evento, Eva rompió el silencio. “Estoy contenta, es lindo conocer gente nueva, buena gente. La verdad nos estamos conociendo, tenemos muy buena onda y no tengo mucho más para contar. De verdad, es eso“, dijo la exazafata de Guido Kaczka. Luego de esta declaración, se mostraron ”juntos” en un programa de televisión.

Bargiela fue invitada a La Jaula de la Moda para hablar acerca de las últimas tendencias y detrás de cámara estaba nada más ni nada menos que el futbolista, que tan solo apareció en cámara unos segundos, que fueron más que suficientes para confirmar la relación. Lo mismo que algunos guiños en las redes sociales, como fotos en los mismos cafés o escenas similares, hasta que finalmente hicieron el primer posteo juntos, poniendo fin de una vez por todas a las especulaciones.

Esto fue en el mes de junio del año 2024 y a los pocos días, tuvieron el primer viaje de pareja. El escenario para esta pequeña luna de miel fue Mendoza y fue la primera vez que se mostraron públicamente en las redes sociales. Allí aprovecharon para hacer un pequeño recorrido por distintas bodegas de la provincia y la interacción que tuvieron en los comentarios fue más que necesaria: “Qué bien que te queda Mendoza”, escribió la rubia, acompañando la imagen con una copa de vino, reafirmando así el entusiasmo por su viaje y consolidando su imagen como pareja en redes sociales. Ante ello, él no perdió el tiempo en contestar: “Con vos más”, lo que provocó una catarata de comentarios de seguidores y amigos de la pareja quienes se expresaron en las más variadas formas.

Tras este viaje, la distancia se convirtió en una protagonista silenciosa de la historia, esta decisión la contó ella en diálogo con Infobae. “No sé si me veo, sinceramente. El amor es muy lindo, pero no alcanza solo con el amor. Para mí mi trabajo es muy importante y dejar tu carrera por una persona es mucha responsabilidad para uno y para el otro”, le había contado a Darian Rulo Schijman. Es por esta razón que ella comenzó a viajar cada vez que tenía tiempo libre, o él lo hacía durante sus descansos de temporada.

Apenas unos días después llegó el cumpleaños de Simeone y las postales que se tomaron en la provincia argentina fueron las elegidas para marcar este nuevo año de vida. “Hoy cumple años él, que hace mis días lindos y la vida simple. Feliz cumpleaños mi amor, todo es más alegre al lado tuyo“, escribió la modelo en el pie de foto del posteo que le había dedicado casi un año atrás. Fue en este festejo que se hizo la presentación oficial a la familia.

Si bien los viajes se convirtieron en rutina, las cosas no fueron sencillas y, en más de una ocasión, la modelo se sinceró en sus redes sociales y se mostró angustiada por los kilómetros que había entre ellos. Poco a poco pudieron superar los obstáculos que aparecieron en su camino, disfrutaron de las calles de Praga, disfrutaron de las calles de Madrid, de las de Roma, de las playas de Ibiza, pero sin saberlo estaban a punto de enfrentar uno de los desafíos más difíciles.

En octubre del año pasado, Eva perdió a su mamá y la vida le dio un cimbronazo sin precedentes. ”Nunca creí estar escribiendo esto. El dolor es tan profundo que no existen las palabras para describirlo. El 7 de octubre fue el día más terrible de mi vida. No digo el más triste, porque cada día que va pasando es un poco más triste que el anterior. Cada día que va pasando duele un poquito más. Cada día que va pasando lo que parecía una pesadilla se empieza a volver realidad”, escribió en un posteo totalmente descarnado y lleno de dolor.

Durante todo el proceso de duelo estuvo acompañada por su familia y su pareja, que ya en el posteo le dio todo su apoyo en esta dolorosa parte de su vida. “Siempre estará con ustedes y con tu papá en alguna parte de este mundo. Siempre con vos mi amor. Te amo”, fueron las palabras que dejó el delantero, que no fue el único que la apoyó de manera virtual tras el posteo, sino que su suegra también le demostró todo su apoyo: va… Que más decirte que no te haya dicho, búscala en las estrellas, pedí señales, ella está siempre con ustedes, te abrazo con el alma, vas a ser muy feliz… Te quiero”.

A los meses de esta perdida fue a la mesa de Mirtha Legrand y destacó todo el cariño y la contención que recibió por parte de su novio. “Quiero tratar de evitar el tema”, comenzó diciendo, son poder contener las lágrimas que ya se asomaban de sus ojos. “Me angustia mucho la verdad”, aclaró con la voz cargada de tristeza y Legrand hizo todo lo posible para aliviar su malestar.

“No quiero que te pongas mal, disculpame”, logró decir la icónica conductora y fue allí cuando Bargiela habló del gran soporte que fue su actual pareja: “Mi novio fue la verdad que un gran compañero para mí en este momento. Cuando pasan estas cosas que te das cuenta quiénes son las personas que realmente están y a veces te das cuenta de que las podés contar con los dedos de las manos. Tanto mi papá como mis hermanas, mi novio… Ha sido un gran sostén para mí en este momento”

Por último, Eva destacó el alivio que le produce contar con su pareja para atravesar este difícil momento: “Él tiene 26 años, es más chico que yo. Son tres hermanos varones y tiene dos hermanitas más chiquitas, que son hermosas, dos muñecas. Estoy agradecida a Dios y a la vida de que él haya llegado”.



A un año de que se conocieron en ese boliche de Costanera, en el día del cumpleaños de ella, las palabras de pura devoción de Gianluca dejaron en claro el estado de la relación. “Hoy cumple años ella, la persona que siempre me tira para adelante en cada cosa que quiero. Me cuida y me aconseja siempre. Orgulloso de todo lo que haces día a día para seguir hacia adelante. Acá voy a estar para acompañarte y sostenerte cuando más lo necesites. Deseo que seas muy feliz, porque tu felicidad es la mía también. Todo es más lindo desde que estoy al lado tuyo. Te amo hoy, mañana y siempre, amor”, estas palabras no solo se refieren a una novia, sino a una compañera de vida.

A cinco meses de este saludo de cumpleaños, anunciaron que están esperando a su primer hijo juntos. Debido a la ansiedad de dar a conocer la noticia, el jugador del Rayo Majadahonda celebró un gol con el típico festejo de futbolista que va a ser padre: pelota debajo de la camiseta y pulgar a la boca imitando un chupete. Esto dio inicio a una ola de especulaciones que no se confirmó hasta el día siguiente.

“Íbamos a esperar un poquito más para contarlo, pero a tu papá le dio mucha ansiedad y se le escapó en el medio de un festejo“, comenzó el posteo que hicieron en conjunto. “Es que si bebito, estamos todos tan felices y emocionados con tu llegada que nos dan ganas de gritarlo a los cuatro vientos. Te esperamos con mucho amor. Tus papás y toda tu familia. (Que es enorme, así que prepárate para recibir muchos mimos)”, cerró la publicación.



Las buenas noticias no frenaron ahí. Tan solo un día después de confirmar el embarazo dieron la feliz noticia del sexo del niño que están esperando. Con un video cargado de emoción, musicalizado con “Para siempre”, la canción que Oriana Sabatini le escribió a Paulo Dybala, le contaron a todo el mundo y a su familia la gran noticia.

Desde el consultorio de la obstetra grabaron el anuncio. Acompañados, de manera presencial, por Giuliano, uno de los hermanos de Gianluca e Irene, su pareja, sus dos hermanas menores— Valentina y Francesca— y, de manera virtual, por el resto de la familia, incluidos los futuros abuelos. “A ver quién adivina qué es”, preguntó la médica, pero la emoción del momento no les permitió responder y finalmente la confirmación llegó: “¡Es un varón!”.

Las vueltas de la vida lograron unirlos en una noche calurosa de diciembre: Eva, recién separada y con el corazón en pausa, conoció a Gianluca Simeone una noche cualquiera en un boliche de Costanera. Lo que parecía apenas un cruce casual, se transformó con el tiempo en una historia de amor inesperada: mensajes, reencuentros, viajes, lágrimas y abrazos.

Todo comenzó con un “no quiero festejar mi cumpleaños” y terminó con un “Bebito te esperamos con amor”.

