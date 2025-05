Santiago Maratea y su insólita propuesta para convertirse en el primer jugador con socios propios

Luego de haber sido incorporado como jugador de Colegiales, Santiago Maratea, influencer dio a conocer una inesperada propuesta por medio de sus redes sociales en donde sostuvo que quiere convertirse en el primer futbolista del planeta en tener socios.

En el video publicado en su cuenta personal agregó que tiene una plataforma denominada Socios de Maratea en donde sus seguidores podrán aportar mensualmente.

"Quiero ser el primer jugador de fútbol del mundo que tenga socios. No de un club, sino de una persona. Con mi nombre, mi historia, mis sueños, con escudo, bandera, camiseta y, sobre todo, con ustedes", mencionó.

En dicha plataforma hay dos categorías: la que corresponde a los creyentes con un valor de $2000 pesos y la de los convencidos que tendrá un costo de $4000.

A cambio de este monto, los seguidores de Maratea podrán obtener contenidos exclusivos y acompañar la joven en medio de su etapa como futbolista.

"No se lo voy a dar al club. Lo voy a invertir directamente donde se necesite. Esto también beneficia a los pibes que entrenan conmigo. No es solo por mí, es por todos", dijo en relación a los ingreso que tendrá en su plataforma.

Además remarcó que su idea no es hacer una colecta a pesar de que puede ser similar a lo que ocurrió hace algunos años con Independiente. En esta línea, Santi adelantó que abrirá plataformas en otras redes sociales para dar a conocer un evolución.

"Yo no quiero seguidores, quiero socios. Gente que me sostenga en este camino, que me motive a seguir creyendo que puedo llegar a Primera", puntualizó.

Fuente: 442