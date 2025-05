“Es mejor que Gasly”: fue el piloto más joven de la historia de la Fórmula 1 y elogió a Franco Colapinto

Después de seis carreras como piloto reserva de Alpine, Franco Colapinto volvió a correr en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Emilia Romaña. El argentino finalizó 16° a pesar de haber chocado en la clasificación.

Jaime Alguersuari, que ostentó el récord de piloto más joven en debutar en la Fórmula 1 entre 2009 y 2015 -hasta ser superado por Max Verstappen- elogió a Colapinto.

“Yo creo que Franco es mejor que Gasly. Si pone los pies en el suelo y gestiona esta situación bien, será mejor“, aseguró en el podcast The After Lap, y añadió: ”Yo tengo muchísimas ganas de que lo haga bien, porque me gusta mucho él, creo en él, tiene talento, ganas y se lo merece“.

De todas formas, Alguersuari afirmó que el pilarense de 21 años debe estar tranquilo en su retorno a la Fórmula 1: “Quiere demostrar que es más rápido que Gasly, quiere demostrar que hace puntos con un auto que igual no está para hacer puntos. Alpine estaba bien este fin de semana, pero él ya quería ‘Llego y gano, llego y estoy por delante de Gasly y le demuestro a todos que era la opción adecuada ponerme a mi".

Para finalizar, cerró: “Franco va a tener su tiempo, tiene a todo un país detrás, tiene a Flavio que está a su lado. Relájate, pies en el suelo, calma. No pasa nada si quedaba a dos o tres décimas de Gasly en clasificación. Se lo debe tomar más como hizo en carrera”.

Los pilotos más jóvenes en debutar en Fórmula 1

Max Verstappen (Toro Rosso): 17 años y 5 meses – GP de Australia 2015

Lance Stroll (Williams): 18 años y 4 meses – GP de Australia 2017

Kimi Antonelli (Mercedes): 18 años y 6 meses – GP de Australia 2025

Oliver Bearman (Ferrari): 18 años y 10 meses – GP de Arabia Saudita 2024

Jaime Alguersuari (Toro Rosso): 19 años y 4 meses – GP de Hungría 2009

Cómo va Alpine en el Mundial de Constructores de la Fórmula 1

Tras siete carreras, Alpine se ubica en la 19° posición del Campeonato de Constructores con siete puntos, uno más que Kick Sauber. En el Gran Premio de Emilia Romaña, Colapinto finalizó 16°, mientras que Gasly culminó tres puestos por delante, en la 13° posición.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

La octava carrera del calendario será el histórico Gran Premio de Mónaco, uno de los circuitos que formó parte de la primera temporada de la Fórmula 1 en 1950. Se llevará a cabo el domingo 25 de mayo a las 10, mientras que la clasificación será el sábado 24 a las 11.

Esta será la segunda carrera del piloto argentino durante esta temporada. Su incorporación como piloto titular no solo representa una oportunidad para él; también supone una apuesta de Alpine para revertir un campeonato que, hasta el momento, es negativo con solo 7 puntos sumados en el Campeonato de Constructores.

Fuente: TN