Cuti Romero expresó su felicidad por salir campeón, respondió a las críticas y generó incertidumbre por su posible salida del Tottenham

Cristian Cuti Romero se consagró campeón de la Europa League y festejó junto al Tottenham, que le ganó 1-0 al Manchester United para proclamarse con el título internacional.

Más allá del resultado y del título, el gran MVP de la jornada fue el propio defensor de la Selección Argentina, quien expresó su felicidad, respondió a las críticas y dejó abierta la posibilidad de una salida del club londinense.

"Fue una temporada dura para nosotros. Nos merecíamos terminar así porque nadie sabe lo que pasa puertas adentros en el club. Más allá de todo siempre damos la cara, tuvimos demasiados lesionados y siempre se habló mal de este equipo, del técnico y hoy cerramos muchas bocas", arrancó el defensor central, furioso con las críticas.

Dejando de lado ese descontento, el cordobés sacó pecho y no ocultó su alegría tras el trofeo. “Estamos muy contentos. Hicimos un buen partido, merecíamos terminar así. Al final creo que cerramos una temporada que parecía mala, la cerramos de gran manera con un título, campeones de Europa", destacó el zaguero, cuyo equipo culminó en la 17° posición de la Premier League.

Teniendo varis ofertas sobre la mesa, el Cuti podría haber jugado su último encuentro con los Spurs y, aunque intentó no tocar el tema, dejó abierta las puertas de una posible salida de la institución de Londres.

"Las cosas que se dicen puertas afuera del club yo no las puedo frenar y tampoco puedo estar aclarando todo el tiempo. Siempre me entregué al cien por esta camiseta y acá en el club me demuestran que me quieren mucho. Yo quiero mucho a este club, logré un objetivo muy grande porque Tottenham hace muchos años que no levanta un trofeo”, resaltó Romero, generando grandes incertidumbres entre los hinchas.

Por último, el ex Belgrano remarcó que hizo historia con el club inglés y que "esa era la única manera de dejar mi nombre grabado". Estoy muy contento por eso y ahora a disfrutar con mis compañeros, mi familia que siempre está al lado mío, es mi fuente de potencia y estoy agradecido a ellos".

Fuente: 442